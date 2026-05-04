73.900 Euro Strafe: Krasavice rechnet nach Alko-Fahrt mit sich selbst ab

Die provokante Rapperin ist zurück auf der Bühne und plaudert gleich auch über den Verlust ihres Führerscheins und die Höhe der Strafe.

Nach über einem Jahr Bühnenabstinenz ist die 29-jährige Rapperin Katja Krasavice („Sex Tape“) ins Rampenlicht zurückgekehrt. Ihren ersten Clubauftritt absolvierte sie in der Diskothek „Capitol“ im deutschen Hagen. Bereits die Ankunft der Künstlerin sorgte für Aufsehen: Krasavice fuhr in einer edlen, weinroten Mercedes G-Klasse vor – allerdings nahm sie diesmal nicht selbst hinter dem Lenkrad Platz, sondern ließ sich chauffieren. Der Grund dafür ist ein kostspieliges Nachspiel aus dem vergangenen Jahr.

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Saftige Geldstrafe und Führerscheinentzug

Im Oktober 2025 wurde die Rapperin in einem weißen BMW 740d xDrive angehalten. Die Bilanz der Polizeikontrolle: 1,28 Promille am Steuer und eine deutliche Geschwindigkeitsübertretung. Das Amtsgericht Leipzig verhängte daraufhin einen Strafbefehl über 73.900 Euro (50 Tagessätze zu je 1.478 Euro). Zudem wurde die Lenkerberechtigung eingezogen.

Kurz vor ihrem Auftritt zeigte sich die Ex-„DSDS“-Jurorin gegenüber BILD reumütig: „Ja, ich habe halt Scheiße gebaut, ist auch okay. Ich bin nur dafür bestraft und werde nie wieder, wenn ich nur einen Mini-Tropfen getrunken habe, fahren.“

Krasavice ist sich bewusst, dass der Vorfall weitaus schlimmere Folgen hätte haben können: „Ich hätte jemanden verletzen können – das wäre sehr schlimm.“ Vorerst genießt sie den neuen Komfort auf dem Rücksitz: „Ich hab’ einen Fahrer – ist auch gemütlich. Es ist geil! Ich werde das jetzt auch in Zukunft so machen.“ Dennoch plant sie, Ende August ihre Lenkerberechtigung neu zu beantragen. Die finanzielle Buße schmerzt die 29-Jährige trotz allem: „Ist schon scheiße. Geil ist es nicht. Von dem Geld hätte ich meinem Bruder ein neues Auto kaufen können.“

Privater Umbruch und juristische Scherereien

Der Auftritt in Hagen markiert für Krasavice einen Neustart in mehrfacher Hinsicht. Anfang des Jahres trennte sie sich nach sieben Jahren Beziehung von ihrem Manager und Lebensgefährten Drilon Cocaj. Seither führt sie ihre Geschäfte in Eigenregie – eine organisatorische Herausforderung: „Ich mache jetzt alles selbst. Man merkt aber schon, dass so Managementarbeit nicht ohne ist. Es ist ja viel. Ich muss mich gleichzeitig schminken, Storys machen, Shows planen und Deals eintüten.“

Auch technisch verlief die Vorbereitung auf die Show holprig. Informationen zufolge musste sich die Sängerin ihre eigene Musik vorab von Produzenten besorgen. Da sämtliche Speichermedien sowie ihr Laptop nach einer Razzia im Oktober 2025 von der Polizei beschlagnahmt wurden, fehlt ihr derzeit der Zugriff auf ihre Daten. Hintergrund der Hausdurchsuchung war ein TikTok-Video, in dem Krasavice eine Sprachnachricht eines angeblichen Polizisten veröffentlichte. Die Behörden ermitteln nun wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung.

Appell an die Fans

Trotz der laufenden Ermittlungen ließ sich die Rapperin die Laune bei ihrem Gig nicht verderben. Mitten in der Show nutzte sie jedoch die Aufmerksamkeit für eine klare Botschaft an ihr Publikum: „Leute, wer hat von euch getrunken? Denkt daran: Don’t drink and drive.“