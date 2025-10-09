Tür bei Razzia aufgebrochen: Verdacht gegen Star-Rapperin

Polizeieinsatz bei Katja Krasavice: Wegen eines TikTok-Videos nach einer Alkoholfahrt wurde die Wohnung der Rapperin am Donnerstagmorgen durchsucht.

Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr klingelte die Polizei gleichzeitig in Berlin und in Leipzig – bei Katja Krasavice und bei ihrer Mutter. Beide Einsätze erfolgten mit Durchsuchungsbeschluss, wie die Bild berichtet.

Ermittlungen wegen TikTok-Video

Hintergrund ist ein TikTok-Video, das die Rapperin (bürgerlich Katrin Vogel) nach einer Alkoholfahrt im Mai 2025 veröffentlicht hatte. Darin spielte sie eine WhatsApp-Sprachnachricht ab, in der ein Mann behauptet, bei der Polizeikontrolle dabei gewesen zu sein – und suggerierte, er sei Polizist. Zudem spricht er darin von einem privaten Treffen mit der Musikerin.

Verdacht der falschen Verdächtigung

Laut Staatsanwaltschaft Berlin wird gegen Krasavice wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung ermittelt. Nach Bild-Informationen hatte die Polizei ihre Wohnungstür in Berlin mit einer Ramme geöffnet, nachdem die 28-Jährige den Beamten zunächst nicht geöffnet haben soll.

Weitere Durchsuchung in Brandenburg

Zeitgleich wurde auch die Wohnung eines 28-jährigen Mannes aus Oranienburg (Brandenburg) durchsucht. Er soll der Absender der erwähnten WhatsApp-Nachricht sein. Laut Ermittlern konnte bislang kein echter Polizist identifiziert werden, der an dem Vorfall beteiligt gewesen wäre.

Kontrolle an Christi Himmelfahrt

Der Vorfall geht auf Christi Himmelfahrt (Mai 2025) zurück. Damals war Katja Krasavice allein mit ihrem weißen BMW 740d xDrive in Leipzig unterwegs. Eine Polizeistreife bemerkte das Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit.