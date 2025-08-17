Fan schickt Katja Krasavice 250.000 Euro - einfach so!

Sie ist selbsternannte Feministin und durch Social Media Millionärin geworden - kaum eine andere Frau ist im deutschsprachigen Raum so umstritten wie Katja Krasavice. Jetzt bekam sie einfach so ein Fangeschenk von einem Mann - in Höhe von 250.000 Euro!

„Ich hab letztens von einer einzigen Person eine Viertelmillion Euro geschenkt bekommen“, spricht der Social Media-Star in einem Interview - über besonders zahlfreudige Anhänger auf der Plattform OnlyFans.

Großzügige Verehrer

Es ist nicht das erste Mal, dass sie solch großzügige Geldsummen als "Fangeschenke" zugeschickt bekommt. Katja teilt solche Storys immer wieder mit ihren Followern auf TikTok oder Instagram.

Auf dem Portal OnlyFans können ihr Fans "ganz nah" sein. „100 Prozent unzensiert“, verspricht sie. Da können ZuschauerAbos für 21 Euro im Monat bei ihr abschließen und bekommen dafür intime Inhalte von ihr zu sehen.

Einfach mal so 250.000 Euro

Wer will, kann eben extra Trinkgelder schicken, und ein männlicher Verehrer meinte es wohl besonders gut mit ihr - und schickte ihr ganze 250.000 Euro.

Auf Social Media postet Katja immer wieder anzügliche Bilder, viel nackte Haut - tiefe Ausschnitte - und wird deshalb öfters von den Plattformen eingeschränkt. Mit OnlyFans gibt es solche Regeln nicht - da ist ihren Inhalten keine Grenze mehr im Weg, und damit auch den Geldsummen.