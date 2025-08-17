Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Katja Krasavice
© Instagram

Krasses Fangeschenk

Fan schickt Katja Krasavice 250.000 Euro - einfach so!

17.08.25, 11:08
Teilen

Sie ist selbsternannte Feministin und durch Social Media Millionärin geworden - kaum eine andere Frau ist im deutschsprachigen Raum so umstritten wie Katja Krasavice. Jetzt bekam sie einfach so ein Fangeschenk von einem Mann - in Höhe von 250.000 Euro!

„Ich hab letztens von einer einzigen Person eine Viertelmillion Euro geschenkt bekommen“, spricht der Social Media-Star in einem Interview - über besonders zahlfreudige Anhänger auf der Plattform OnlyFans. 

Großzügige Verehrer

Es ist nicht das erste Mal, dass sie solch großzügige Geldsummen als "Fangeschenke" zugeschickt bekommt. Katja teilt solche Storys immer wieder mit ihren Followern auf TikTok oder Instagram. 

Auf dem Portal OnlyFans können ihr Fans "ganz nah" sein. „100 Prozent unzensiert“, verspricht sie. Da können ZuschauerAbos für 21 Euro im Monat bei ihr abschließen und bekommen dafür intime Inhalte von ihr zu sehen. 

Einfach mal so 250.000 Euro

Wer will, kann eben extra Trinkgelder schicken, und ein männlicher Verehrer meinte es wohl besonders gut mit ihr - und schickte ihr ganze 250.000 Euro. 

Auf Social Media postet Katja immer wieder anzügliche Bilder, viel nackte Haut - tiefe Ausschnitte - und wird deshalb öfters von den Plattformen eingeschränkt. Mit OnlyFans gibt es solche Regeln nicht - da ist ihren Inhalten keine Grenze mehr im Weg, und damit auch den Geldsummen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden