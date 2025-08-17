Neues Luxus-Anwesen für William & Kate: Zwei Familien müssen ausziehen

William und Kate ziehen mit ihren Kindern in das Luxus-Anwesen Forest Lodge. Dafür mussten zwei Familien ihre angrenzenden Cottages verlassen.

Der Prinz und die Prinzessin von Wales ziehen mit ihren drei Kindern in das historische Forest Lodge im Windsor Great Park ein. Das rund 300 Jahre alte Anwesen mit acht Schlafzimmern, Ballsaal, Tennisplatz und weitläufigem Garten gilt als ihr "Forever Home". William soll dort auch als König wohnen – ein Bruch mit der Tradition, dass Monarchen im Buckingham Palace leben.

Zwei Familien mussten umziehen

Wie die "Mail on Sunday" berichtet, mussten dafür zwei Familien ihre angrenzenden Cottages verlassen. Diese waren zuvor als Mietobjekte über das Crown Estate vergeben worden. Offizielle Räumungsbescheide gab es zwar nicht, die Mieter wurden jedoch in andere Häuser im Park umgesiedelt. Ein Insider sagt dazu: "Ihnen wurde gesagt, dass sie ausziehen müssen. Ich nehme an, man hat ihnen etwas anderes angeboten, aber sie bekamen die klare Ansage, dass sie gehen müssen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Diese Häuser liegen sehr nah an der Lodge, also will man dort nicht irgendeinen x-beliebigen Nachbarn haben, wenn die Royals dort wohnen."

Forest Lodge © Getty Images

Forest Lodge ersetzt das bisherige Adelaide Cottage, in dem die Familie seit 2022 wohnte. Der Umzug fällt in eine Zeit, in der die Royals von schweren Schicksalsschlägen betroffen sind – Queen Elizabeths Tod 2022 sowie die Krebsdiagnosen von König Charles und Prinzessin Kate 2024. Insidern zufolge erhoffen sich William und Kate einen "Neuanfang".

Haus wurde zuletzt 2001 renoviert

Das Haus wurde zuletzt 2001 renoviert und liegt nahe der Lambrook School der Kinder. William und Kate tragen die Kosten für Umzug und Miete selbst. Bereits im Sommer sichtete Kate Möbel aus dem royalen Lager; unter anderem soll sie einen Esstisch für 24 Personen ausgewählt haben.

Ob Forest Lodge wirklich ihr endgültiges Zuhause wird, ist umstritten. Schon zuvor galt Kensington Palace als "Forever Home", bevor der Umzug nach Adelaide Cottage erfolgte. Klar ist jedoch: Buckingham Palace dürfte künftig eher Repräsentationszwecken dienen – womit William wohl der erste Monarch seit Jahrhunderten wäre, der nicht in einem Palast residiert.