Live im TV: Ralf Schumacher heiratet wieder

Es ist der nächste große Schritt in seiner Beziehung: Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher (50) seine Partnerschaft mit Étienne Bousquet-Cassagne (36) öffentlich – nun wollen die beiden heiraten und lassen die Öffentlichkeit daran teilhaben.

Die Trauung ist für Mai geplant und soll von TV-Kameras begleitet werden.

„Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden“, hatten beide bereits vor einiger Zeit auf Instagram erklärt. Die Einladungen sind schon länger verschickt, geplant ist ein mehrtägiges Hochzeitsfest. Jetzt steht fest: Die Feier wird auch Teil eines TV-Formats. Unter dem Titel „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja“ wird der gemeinsame Weg ins Eheleben dokumentiert.

Ralf Schumacher und Etienne © Instagram

"Gehen gemeinsam durchs Leben"

Bei einer Programmpräsentation von Sky in München am 15. April zeigte sich Ralf Schumacher gemeinsam mit seinem Partner. Dort erklärte er: „Wir gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten.“

Die vierteilige Reihe begleitet nicht nur die Hochzeit selbst, sondern auch die Vorbereitungen – von der Suche nach der passenden Location bis zur Auswahl der Trauringe. Auch private Einblicke, etwa in das Familienleben mit Sohn David und Vater Rolf, sollen gezeigt werden.

Am 21. Mai bei Sky und WOW

Die Ausstrahlung beginnt am 21. Mai bei Sky und WOW mit den ersten beiden Folgen, die dritte Episode folgt am 28. Mai. Das Finale mit der eigentlichen Hochzeitsfeier ist für den 6. Juni geplant. Die Trauung soll im südfranzösischen Saint-Tropez stattfinden, wo das Paar einen Großteil des Jahres lebt.

Ralf Schumacher und seine große Liebe Etienne © Instagram

Für Ralf Schumacher ist es nicht die erste Ehe: Vor rund 25 Jahren heiratete er das damalige Model Cora Brinkmann (heute Cora Schumacher). Kurz darauf wurde ihr gemeinsamer Sohn David geboren, die kirchliche Hochzeit folgte 2002. 2015 trennte sich das Paar. Seitdem hat sich vieles im Leben des ehemaligen Rennfahrers verändert – und offenbar hat er sein persönliches Glück gefunden. In einem RTL-Interview zu seinem 50. Geburtstag sagte er: „Wir beide haben eine unglaubliche Harmonie und verstehen uns blind. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön sein kann. Das Schönste wäre, wenn es für immer so bleibt.“