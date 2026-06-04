Axel Schreiber ist im Alter von 49 Jahren gestorben

Der bekannte Schauspieler Axel Schreiber, unter anderem bekannt aus der Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger", ist nach einer schweren Krebserkrankung verstorben. Die Filmwelt steht unter Schock.

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Der beliebte Darsteller aus der Serie "Türkisch für Anfänger" ist am Mittwoch verstorben. Wie seine Schauspielagentur Hübchen auf der Plattform Instagram mitteilte, erlag der 49-Jährige den Folgen einer langen und schweren Krebserkrankung. Fans und Kollegen zeigen sich tief getroffen von dem Verlust des talentierten Künstlers.

Abschied der Schauspielagentur

Mit einem hochemotionalen Social-Media-Posting nahm das Team der Agentur Abschied von Axel Schreiber. Die Verantwortlichen schrieben gerührt: "Gestern am 3.6.2026 bist du Axel Schreiber nach langer schwerer Krebserkrankung von uns gegangen. Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender."

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Trost in schweren Tagen

In dem Beitrag wird auch deutlich, wie gefasst der Darsteller in der letzten Phase mit seiner Situation umging. "Du hast in den letzten Tagen davon gesprochen, dass du schon zwischen den Welten reist und es klang schön und friedlich. Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns - deinen Mitreisenden. Du hast uns immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht - Axel du hast unser Leben bereichert!", hieß es vonseiten der Agentur weiter.

Wunsch nach tiefem Frieden

Axel Schreiber © Getty Images

Zum Abschluss bedankten sich die engen Vertrauten für die vielen gemeinsamen Momente und bezogen sich auf ein ganz besonderes Anliegen des Verstorbenen. Der Text endete mit den Worten: "Danke für all die wunderbaren Stunden und Minuten mit Dir! Dein letzter Wunsch war "tiefer Frieden" - wir haben den mit dir gefühlt und hoffen Du hast ihn auch gefunden. Tiefer Frieden für dich Axel". Mit diesen bewegenden Zeilen verabschiedet sich die gesamte Community.