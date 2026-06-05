Ralf Schumacher: So viel Gage gab es für seine Hochzeit und Sky-Doku

Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher und sein Ehemann Étienne haben am Wochenende in Saint-Tropez geheiratet. Doch die vermeintliche Gage für ihre exklusive TV-Doku sorgt jetzt für Erstaunen.

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Am Wochenende feierten der 50-jährige Ralf Schumacher und sein 36-jähriger Partner Étienne Bousquet-Cassagne vor rund 200 Gästen an der Côte d’Azur. Die dreitägige Hochzeit bot jede Menge Luxus und Glamour in Saint-Tropez, wobei sich Étienne für den großen Tag sogar ein Facelift gönnte. Doch abseits der Feierlichkeiten zieht nun eine Zahl die Aufmerksamkeit auf sich: Für die Sky-Doku "Ralf & Étienne: Wir sagen ja!" soll das Paar laut "Bild"-Informationen eine verhältnismäßig geringe Gage von rund 100.000 Euro erhalten haben.

Fokus liegt auf Publicity

Für Reality-Formate ist diese Summe überraschend niedrig, da das Paar private und intime Einblicke gewährte. Die Produktion war jedoch schlank und kurzfristig angesetzt, meist war nur ein Kamerateam vor Ort. Ein Insider erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Es ging hier vor allem um Publicity." Da Ralf Schumacher ohnehin als Formel-1-Experte fest im TV verankert ist, stand wohl das öffentliche Bekenntnis zu ihrer Liebe im Vordergrund, nicht das Geld. Bereits seit dem Beziehungs-Outing im Juli 2024 und den darauffolgenden öffentlichen Diskussionen mit Ex-Frau Cora Schumacher stand das Paar ununterbrochen im Rampenlicht.

Ralf Schumcher mit Etienne © Getty Images

Vergleich mit anderen Promis

Andere Prominente kassierten in der Vergangenheit deutlich mehr. Die Kaulitz-Brüder erhielten für ihre Netflix-Serie rund 1,5 Millionen Euro, während Bushido und Anna-Maria Ferchichi über eine Million Euro verbuchen konnten. Selbst die Ochsenknechts lagen mit geschätzten 300.000 Euro über dem frisch vermählten Paar. Das Management von Ralf Schumacher reagierte überrascht und betoned, dass die Summe "mit den tatsächlichen vertraglichen Vereinbarungen nichts gemein" habe, nannte jedoch keine konkreten Zahlen.