GNTM-Star zeigt erstmals neuen Freund

Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin lässt nun alle an ihrem Glück teilhaben. Sie postet mehrere Eindrücke aus ihrem Liebes-Urlaub mit ihrem Partner. Seine Identität bleibt aber geheim.

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Lange Zeit hielt die sympathische Ex-"Germany’s Next Topmodel"-Beauty ihren Liebsten im Schatten der Social-Media-Welt verborgen, doch nun lässt sie im Urlaub in Tschechien endlich alle teilhaben. Zwischen historischen Kulissen und gutem Essen schlendert das Paar sichtlich verliebt durch die Gassen von Prag. Und Betty geizt nicht mit den Schmetterlingen im Bauch: Innige Bussi-Fotos und Zärtlichkeiten sprechen eine eindeutige Sprache.

Auch wenn die 31-Jährige den Namen ihres Herzensbuben nach wie vor streng geheim hält, bekommen die Fans diesmal ordentlich was zu sehen. Der geheimnisvolle Mister X ist groß gewachsen, glänzt mit dunklen Locken und einem gepflegten Bart. Dass Amor seine Pfeile treffsicher abgeschossen hat, sickert bereits seit Frühjahr 2026 durch: Schon im März verriet die Ex-"Let’s Dance"-Kandidatin im RTL-Talk glückstrahlend, dass sie eigentlich schon seit September 2025 in festen Händen ist. Funkt hat es damals übrigens an einem eher unromantischen, aber lautstarken Ort – nämlich beim Football bei einem NFL-Spiel.

"Endlich den Richtigen gefunden"

Dass das Model ihre neue Amore nach einigen turbulenten Jahren im Rampenlicht diesmal lieber behutsam beschützt, hat einen guten Grund. Das Pflaster der Öffentlichkeit kann schließlich ganz schön rau sein. Umso emotionaler klingen die Worte, die sie für ihren Lockenkopf findet: "Ich habe endlich den Richtigen gefunden. Das hat lange gedauert. Ich glaube, es gab noch nie einen Menschen, der mich so gut verstanden hat, der mich so akzeptiert hat, mit meinen Ecken und Kanten und der mir so eine Ruhe gibt."

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Namensschilder oder Berufsbezeichnungen sucht man auf ihrem Profil zwar weiterhin vergebens, aber das braucht es derzeit auch gar nicht. Die Schnappschüsse aus Prag zeigen schließlich ganz ohne Worte: Bei Betty Taube rennt der Schmäh und das Herz hüpft wieder im richtigen Takt!