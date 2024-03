Bomben-Alarm: Messe Klagenfurt geräumt

Nach einer Bombendrohung ist eine Veranstaltung im Messegelände Klagenfurt am späten Freitagabend unterbrochen worden.

Wie die Polizei Kärnten am Samstag bekannt gab, ging um 23:08 Uhr eine telefonische Drohung an den Notruf, wobei eine unbekannte Frauenstimme vor ihrem Ex-Freund und zwei weiteren Freunden warnte. Diese sollen mit Waffen und einer Bombe unterwegs zu einer Musikveranstaltung am Messegelände sein. Das Gelände wurde geräumt und von Polizeikräften durchsucht.

Dabei wurden bei der Durchsuchung laut Angaben der Polizei weder Waffen noch Bomben gefunden. Die Konzertbesucher konnten danach wieder in die Messehalle, die Veranstaltung wurde fortgesetzt