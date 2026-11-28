Die Schweiz könnte ihre strengen Regeln für Waffenexporte lockern. Am Sonntag stimmen die Bürger über eine umstrittene Reform des Kriegsmaterialgesetzes ab. Künftig könnten 36 Partnerländer auch dann Schweizer Waffen kaufen, wenn sie selbst in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind.

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Die geplante Lockerung betrifft 36 westliche Partnerländer – darunter sämtliche EU-Staaten, die USA, Großbritannien, Kanada, Japan und Australien. Bislang dürfen diese Staaten kein Schweizer Kriegsmaterial erhalten, wenn sie in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind.

Auch bei der Weitergabe von Waffen an Drittstaaten sollen die Regeln gelockert werden. Käufer müssten künftig nicht mehr in jedem Fall garantieren, dass sie das Material nicht weitergeben. Die Schweizer Regierung könnte eine solche Garantie allerdings weiterhin verlangen.

Regierung bekommt mehr Spielraum

Die Regierung soll trotz Lockerungen weiterhin eingreifen können. Aus außen-, neutralitäts- oder sicherheitspolitischen Gründen könnten Lieferungen an bestimmte Länder auch künftig verhindert werden.

In außergewöhnlichen Situationen soll sie zudem von den Bewilligungskriterien abweichen können, wenn das zur Wahrung der Interessen der Schweiz notwendig ist.

Rüstungsindustrie gegen Neutralitätsbedenken

Die Befürworter argumentieren, dass die Schweizer Rüstungsindustrie international konkurrenzfähig bleiben müsse. Es gehe um Arbeitsplätze, technisches Know-how und die Fähigkeit, die eigene Armee ausreichend auszurüsten.

Die Gegner – darunter SP, Grüne und verschiedene Organisationen – warnen hingegen vor einem leichteren Zugang zu Schweizer Waffen für Staaten in Kriegen. Sie sehen die Kontrolle über Weitergaben gefährdet und befürchten, dass die Neutralität der Schweiz Schaden nehmen könnte.

Keine direkten Waffenlieferungen an die Ukraine

Laut Schweizer Regierung würde die Reform direkte oder indirekte Waffenlieferungen an die Ukraine weiterhin nicht ermöglichen. Die Exportbewilligungen müssten auch künftig mit dem Völkerrecht und den internationalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar sein.

Die Abstimmung dürfte knapp ausfallen. Neben der Waffenexport-Reform stehen am Sonntag auch weitere Themen zur Entscheidung, darunter die Finanzierung der 13. Monatspension und eine Initiative gegen lautes Feuerwerk.