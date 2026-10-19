Bayern vor Arsenal-Kracher: Jetzt wird Neuer zum Problem

Harry Kane schreibt Bundesliga-Geschichte, Bayern stellt gleich zwei Torrekorde auf. Doch vor dem Champions-League-Duell mit Arsenal gibt es Sorgen um Manuel Neuer.

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Mit einer Rekordvorstellung im Rücken bereitet sich der FC Bayern auf den Champions-League-Kracher gegen Arsenal (Mi, 21. Oktober) vor. Beim 6:1 gegen RB Leipzig schossen sich die Münchner am Samstag den Frust der vergangenen beiden Unentschieden von der Seele. Harry Kane schrieb dabei Bundesliga-Geschichte. Doch ausgerechnet vor dem Duell mit den Londonern steht hinter dem Einsatz von Kapitän Manuel Neuer ein Fragezeichen.

Kane übertrifft Bundesliga-Legende um 30 Tore

100 Bundesliga-Spiele, 102 Treffer. Harry Kane hat mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 5:0 gegen Leipzig (53.) eine Marke erreicht, die in der Geschichte der deutschen Bundesliga einzigartig ist.

Der bisherige Rekordhalter Timo Konietzka hatte in seinen ersten 100 Bundesliga-Partien 72 Treffer erzielt. Kane überbot diese Bestmarke um gleich 30 Tore.

Dabei war der Engländer gegen Leipzig nicht einmal Bayerns erfolgreichster Torschütze. Luis Díaz traf dreimal (12., 47., 69.) und bereitete einen weiteren Treffer vor. Aleksandar Pavlović (26.) und Michael Olise (34.) steuerten die übrigen Tore bei. Leipzig gelang durch Andrija Maksimović erst in der Nachspielzeit das 1:6 (90.+2).

29 Abschlüsse und nächster Bayern-Rekord

Wie einseitig die Partie verlief, zeigen die Zahlen: Bayern gab 29 Torschüsse ab, 17 davon kamen auf das Leipziger Tor. RB-Keeper Maarten Vandevoordt verhinderte mit elf Paraden eine noch höhere Niederlage.

Auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer stand bei den Münchnern in der Startelf und wurde nach knapp einer Stunde ausgewechselt. Auf der Gegenseite kam Nicolas Seiwald zur Pause ins Spiel.

Neben Kanes persönlicher Bestmarke stellte Bayern auch einen Mannschaftsrekord auf. Mit 18 Treffern in den ersten drei Heimspielen einer Bundesliga-Saison erreichten die Münchner einen Wert, den zuvor kein anderer Klub geschafft hatte.

"Das war wirklich beeindruckend", sagte Sportvorstand Max Eberl bei Sky. Die Mannschaft habe Leipzig derart unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen, dass man dem Gegner teilweise kaum einen Vorwurf machen könne.

Neuer-Frage vor dem Duell mit Arsenal

Nach dem 2:2 gegen Augsburg und dem 3:3 bei Viking Stavanger ist das 6:1 die erhoffte sportliche Antwort. Doch bereits am Mittwoch wartet in der Champions League mit Arsenal ein Gegner, gegen den sich die Münchner erneut beweisen müssen.

Eine offene Personalfrage betrifft Manuel Neuer. Der 40-jährige Bayern-Kapitän verpasste zuletzt zwei Spiele wegen Fußproblemen. Laut Eberl hat sich Flüssigkeit im Fuß angesammelt.

Die Probleme des 40-Jährigen treffen die Bayern mitten in einer Debatte über seine Zukunft. Nach Neuers folgenschwerem Fehler gegen Augsburg hatte Oliver Kahn zuletzt auf die zunehmenden körperlichen Belastungen älterer Torhüter hingewiesen.

"Wenn man 36, 37, 38 wird, ich hab das selbst erlebt, braucht der Körper länger zur Regeneration. Es passiert hier und da mal ein Fehler", erklärte der frühere Bayern-Vorstandschef.

Neuer-Debatte: Matthäus widerspricht Kahn

Lothar Matthäus hält dagegen. "Das Thema wird zu groß aufgemacht. Er hat jetzt in Augsburg einen Fehler gemacht. Aber den Schnitt hätte man vor der Saison machen müssen", sagte der Rekordnationalspieler bei Sky.

Auch an Neuers Stellung als Nummer eins zweifelt Matthäus nicht. "Wenn er gesund ist, wird er wieder im Tor stehen", stellte der 65-Jährige klar.

Trainer Vincent Kompany hatte bereits vor dem Leipzig-Spiel betont, dass der vereinbarte Plan für die Torhüterposition weiterhin gelte. Zuletzt vertrat der 23-jährige Jonas Urbig den verletzten Kapitän sowohl in der Champions League gegen Viking Stavanger als auch gegen Leipzig.

Damit bekommt das Arsenal-Spiel für Urbig eine zusätzliche Bedeutung. Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden, müsste der junge Keeper erneut für den Kapitän einspringen – diesmal gegen einen der stärksten Gegner der Königsklasse.