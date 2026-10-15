LASK-Spiel bricht historische CL-Rekorde

Neun Tore, ein Hattrick und eine Bestmarke, die selbst Liverpool-Legende Steven Gerrard übertrifft. Das CL-Spektakel in Linz schreibt Geschichte.

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Das 3:6 des LASK gegen Liverpool hat gleich mehrere Einträge in den Geschichtsbüchern der Champions League hinterlassen. Während die Linzer am Mittwochabend sechs Gegentreffer kassierten, stellten die Engländer historische Bestmarken auf. Im Mittelpunkt stehen ein Liverpool-Youngster, ein französischer Dreifachtorschütze und eine außergewöhnliche Offensivstatistik.

Liverpool-Youngster übertrifft Steven Gerrard

Lewis Koumas gelang beim Gastspiel in Linz, was zuvor keinem Liverpool-Spieler in diesem Alter gelungen war. Der 21-Jährige erzielte das zwischenzeitliche 6:1 (72.) und hatte bereits Bradley Barcolas Treffer zum 2:0 (24.) vorbereitet.

Mit 21 Jahren und 25 Tagen wurde Koumas damit zum jüngsten Liverpool-Profi, der in einem Champions-League-Spiel sowohl traf als auch ein Tor vorbereitete.

Lewis Koumas wurde zum jüngsten Liverpool-Profi, der in einem CL-Spiel traf und ein Tor vorbereitete. © Getty Images

Den bisherigen Rekord hielt ausgerechnet Steven Gerrard. Die Klublegende war 2001 gegen Dynamo Kiew bei ihrer entsprechenden Leistung 21 Jahre und 139 Tage alt gewesen. Koumas unterbot diese Marke um 114 Tage.

19 Torschüsse in nur 45 Minuten

Noch deutlicher wurde Liverpools Überlegenheit beim Blick auf die erste Halbzeit. Nicht weniger als 19 Abschlüsse verzeichneten die Engländer vor der Pause.

LASK-Goalie Lukas Jungwirth hatte alle Hände voll zu tun. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2002/03 hatte laut Opta noch keine Auswärtsmannschaft in einer einzigen Champions-League-Halbzeit so oft aufs gegnerische Tor geschossen.

Ronald Araujo (22.) und Barcola (24., 37.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für eine 3:0-Führung. Liverpool benötigte für diese drei Treffer also nur 15 Minuten.

Barcola schreibt Liverpool-Geschichte

Für Bradley Barcola wurde das Gastspiel in Linz zur persönlichen Rekordnacht. Der 24-jährige Franzose erzielte nicht nur seine ersten drei Tore für Liverpool, sondern zugleich den ersten Hattrick seiner Profikarriere.

Liverpools Bradley Barcola erzielte den ersten Hattrick seiner Karriere. © APA/AFP/BRANISLAV RACKO

Laut Optas Statistikblock gelang ihm das in seinem 238. Pflichtspiel für Klub und Nationalmannschaft.

Noch bemerkenswerter ist eine weitere historische Premiere: Barcola soll der erste Franzose in der 134-jährigen Geschichte des FC Liverpool sein, dem ein Hattrick für die Reds gelang.

Auch die neun Treffer insgesamt sind eine Seltenheit. Für Liverpool war es das torreichste Europacup-Spiel seit dem UEFA-Cup-Finale 2001 gegen Alavés (5:4). In der Geschichte der Champions League gab es lediglich vier Partien mit mehr Toren.

Auch ein Linzer steht in den Geschichtsbüchern

Nicht nur Liverpool stellte Rekorde auf. LASK-Verteidiger Yvan Dibango bereitete sämtliche drei Linzer Treffer innerhalb von nur 14 Minuten vor und stellte damit eine seltene afrikanische Champions-League-Bestmarke ein.

Dibango bereitet alle drei LASK-Treffer binnen 14 Minuten vor. © EPA

Vor ihm hatten laut Opta nur Samuel Eto'o und Achraf Hakimi mindestens drei Torvorlagen in einem einzigen CL-Spiel geliefert.