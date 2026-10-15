Trotz 3:6! LASK-Star schreibt gegen Liverpool Geschichte

Ausgerechnet bei der bitteren Pleite gegen die Reds in der Champions League gelingt einem Linzer ein historisches Kunststück. Dafür braucht er nur 14 Minuten.

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Sechs Gegentore, zur Pause praktisch chancenlos – und trotzdem schafft es ein LASK-Profi in die Geschichtsbücher der Champions League. Yvan Dibango (24) bereitete beim 3:6 gegen Liverpool sämtliche drei Linzer Treffer vor. Eine Leistung, die vor dem Kameruner erst zwei afrikanischen Spielern in der Königsklasse gelungen war.

Laut dem Statistikdienst "Opta" ist Dibango erst der dritte afrikanische Spieler, dem in einer Champions-League-Partie mindestens drei Torvorlagen gelangen. Zuvor hatten das nur Samuel Eto'o 2006 für den FC Barcelona gegen Levski Sofia und Achraf Hakimi 2018 gegen Atlético Madrid geschafft.

Drei Assists in nur 14 Minuten

Besonders bemerkenswert: Dibango benötigte für seine drei Vorlagen gerade einmal 14 Minuten. Zunächst bediente er Robert Ljubicic, der in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4 traf. Danach legte der Außenverteidiger gleich zweimal für Florian Flecker auf, der mit seinem Doppelpack (74., 77.) das Ergebnis zumindest erträglicher gestaltete.

Dabei hatte der LASK gegen den englischen Spitzenklub lange kein Mittel gefunden. Liverpool führte vor 18.910 Zuschauern auf der Linzer Gugl bereits zur Pause mit 3:0, nach dem Seitenwechsel erhöhte Jeremie Frimpong sogar auf 4:0 (51.).

Erst danach kamen die Linzer offensiv besser ins Spiel. Und ausgerechnet Dibango wurde mit seinen drei Assists zum auffälligsten Vorbereiter auf dem Platz.

Selbst Liverpool-Trainer lobt die Linzer

Die Steigerung nach der Pause blieb auch Liverpool-Coach Andoni Iraola nicht verborgen. "Der LASK hat Charakter bewiesen. Es ist bemerkenswert, wie sie die zweite Hälfte gespielt haben, das ist nicht einfach", erklärte der Spanier.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer musste hingegen die klare Überlegenheit des Gegners anerkennen. "Man hat gesehen, dass Liverpool über uns steht."