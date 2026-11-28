Weißer Reis ist für viele nur eine einfache Beilage. Doch mit einem simplen Kniff aus der spanischen Küche bekommt er deutlich mehr Geschmack. Statt ihn ausschließlich in Wasser zu garen, setzen Köche auf Brühe, Knoblauch und Lorbeer.

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Reis muss nicht langweilig schmecken. In der spanischen Küche wird die Beilage gerne schon während des Kochens verfeinert. Der entscheidende Unterschied: Statt einfachem Wasser kommt ein guter Fond oder eine kräftige Brühe in den Topf.

Dazu werden Knoblauch und Lorbeerblätter gegeben. Je nachdem, was später auf den Teller kommt, eignen sich Gemüse-, Hühner-, Fleisch- oder Fischbrühe. Der Reis nimmt die Aromen während des Garens auf und bekommt dadurch einen intensiveren Geschmack.

So einfach gelingt die Zubereitung

Für vier Portionen benötigt man etwa 250 Gramm Reis, zwei bis drei Knoblauchzehen, ein bis zwei Lorbeerblätter, einen Esslöffel Olivenöl und rund 500 Milliliter Brühe. Die genaue Flüssigkeitsmenge hängt allerdings von der verwendeten Reissorte ab.

Dazu werden Knoblauch und Lorbeerblätter gegeben. © Getty Images/Westend61

Zunächst wird der Reis je nach Sorte kurz gewaschen. Anschließend das Olivenöl in einem Topf erhitzen und die leicht angedrückten Knoblauchzehen darin kurz anschwitzen. Den Reis dazugeben und etwa eine Minute mitrühren.

Danach mit der Brühe aufgießen, die Lorbeerblätter hinzufügen und alles einmal aufkochen lassen. Anschließend bei niedriger Hitze mit geschlossenem Deckel garen, bis die Flüssigkeit aufgenommen wurde.

Ein kleiner Handgriff macht den Unterschied

Ist der Reis fertig, sollte er noch einige Minuten zugedeckt ruhen. Danach lässt er sich mit einer Gabel auflockern. Knoblauch und Lorbeer werden vor dem Servieren entfernt.

Beim Salz ist Vorsicht angesagt: Da Brühe häufig bereits Salz enthält, sollte man zunächst zurückhaltend würzen und erst am Ende abschmecken.

Zu diesen Gerichten passt der aromatische Reis

Besonders gut eignet sich die Methode als Beilage zu gebratenem Gemüse, Fisch, Hähnchen oder Ofengemüse. Wer dem Reis eine mediterrane Note geben möchte, kann zusätzlich etwas Zitronenabrieb, Petersilie oder Butter verwenden.

Besonders gut eignet sich die Methode als Beilage zu gebratenem Gemüse, Fisch, Hähnchen oder Ofengemüse. © Getty Images

Der Trick zeigt: Weißer Reis muss nicht zwingend in purem Wasser gekocht werden. Mit der passenden Brühe und wenigen Zutaten wird aus einer schlichten Beilage ein deutlich aromatischeres Gericht.