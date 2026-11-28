Der November 2026 dürfte als kältester seit zehn Jahren enden. Doch damit nicht genug: Über Osteuropa sammelt sich derzeit gewaltige Kälte, die Österreich Anfang Dezember voll treffen könnte.

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Wer morgens zuletzt die Autoscheiben freikratzen musste, hat es bereits gespürt: Der aktuelle November fällt so frostig aus wie keiner mehr seit dem Jahr 2016. Damit geht eine lange Phase ungewöhnlich milder Spätherbstmonate zu Ende. Doch meteorologisch gesehen könnte dieser Temperatursturz bloß der Vorgeschmack auf deutlich eisigere Zeiten gewesen sein.

Gewaltige Kälte über Osteuropa

Ein Blick auf die Wetterkarten im Osten Europas zeigt derzeit ein beeindruckendes Bild. Über dem europäischen Teil Russlands baut sich eine massive Kaltluftblase auf, wie sie zu dieser Jahreszeit lange nicht mehr beobachtet wurde. Von der Barentssee strömt laufend arktische Polarluft nach Süden, was die Nächte dort extrem abkühlen lässt. In Richtung Ural sinken die Temperaturen auf minus 30 Grad und darunter, regional sind sogar bis zu minus 35 Grad möglich. Diese eisige Luftmasse bleibt allerdings nicht zwingend vor Ort – mit der passenden Strömung kann sie weit nach Westen verfrachtet werden.

Hochdruckgebiet entscheidet über Frost

Als entscheidender Motor für einen solchen Kältetransport gilt ein kräftiges Hoch über Osteuropa. Da sich Hochdruckgebiete auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn drehen, schaufelt dieses System an seiner Südflanke kalte Luft direkt von Ost nach West. Positioniert sich das Hoch entsprechend, gelangt die arktische Fracht unmittelbar nach Österreich. In der Wetterszene trägt dieses Phänomen den bekannten Spitznamen "Beast from the East". Hält sich die Wetterlage stabil, folgt auf einzelne Nachtfröste rasch eine anhaltende Dauerfrost-Periode mit sogenannten Eistagen, an denen das Thermometer selbst zur Mittagszeit unter null Grad verharrt.

Duell der großen Wettermodelle

Noch ist allerdings offen, ob sich dieses Szenario tatsächlich durchsetzt. Zwischen den führenden Wettermodellen tobt derzeit ein regelrechter Richtungsstreit: Während das amerikanische Modell voll auf Winterkurs bleibt und die Kälte bis tief in den Dezember hinein festhält, lässt das europäische Modell das osteuropäische Hoch zwischendurch schwächeln und bringt mildere Luft vom Atlantik ins Spiel. Doch selbst in dieser milderen Variante kehrt der Frost pünktlich rund um das zweite Adventswochenende wieder zurück. Mit jedem neuen Durchlauf der Berechnungen schiebt sich die Kaltluft ein Stück weiter nach Westen vor, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines spürbaren Kälteeinbruchs steigt.

Kältester Advent seit 16 Jahren

Sollte die Ostlage tatsächlich gewinnen, stehen Österreich zum zweiten Advent eisige Nächte mit Tiefstwerten zwischen minus 10 und minus 15 Grad bevor – in geschützten Tälern und Mulden könnte es noch kälter werden. Ein solches Temperaturniveau würde den kältesten Advent seit 16 Jahren markieren, wobei die Werte auch tagsüber kaum über den Gefrierpunkt klettern würden. Besonders über Schneeflächen kühlt die Luft bei klarem Nachthimmel extrem aus. Für den Straßenverkehr bedeutet das erhöhte Gefahr durch Glätte und gefrierende Nässe, weshalb ein rascher Wechsel auf Winterreifen dringend ratsam ist. Ob daraus ein langanhaltender Eiswinter oder nur ein kurzes Gastspiel wird, entscheidet sich in den kommenden zwei Wochen, je nachdem, ob das Hoch im Osten standhält oder wieder der mildere Atlantik die Regie übernimmt.