Nach nur 5 Monaten
Abstiegs-Alarm! FC Union Berlin feuert Trainer
Das 1:2 beim FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag war offenbar zu viel. Union Berlin bestätigte am späten Abend die Freistellung von Mauro Lustrinelli. Der Schweizer hatte erst zu Saisonbeginn beim Hauptstadt-Klub übernommen und einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
Die sportliche Bilanz fällt ernüchternd aus: In elf Bundesliga-Spielen kassierte Union bereits sechs Niederlagen. Die Berliner stehen auf Abstiegsplatz 17 und befinden sich damit mitten im Abstiegskampf.
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Auch Sport-Boss Heldt muss gehen
Doch nicht nur der Trainer verliert seinen Job. Auch die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Horst Heldt wird beendet – allerdings erst nach dem Ende der laufenden Saison. Heldt ist seit 2024 bei Union und hatte damals die Nachfolge von Oliver Ruhnert angetreten.
Klub-Präsident Dirk Zingler erklärte, dass die Ergebnisse und die Spielweise den Klassenerhalt gefährden würden. Die im Sommer vereinbarte sportliche Ausrichtung habe nicht zur erhofften Entwicklung geführt.
Hoffmann übernimmt wichtige Aufgaben
Bis zum Saisonende wird Heldt von Maximilian Hoffmann unterstützt. Für den bisherigen Leiter der Talententwicklung wird eine neue Position als Sportdirektor geschaffen. Er übernimmt künftig die Kaderplanung und die Führung des Scouting-Teams.
Heldt soll gemeinsam mit Hoffmann und dem Team bis zum Saisonende alles daransetzen, den Klassenerhalt zu schaffen und einen geordneten Übergang zu seinem Nachfolger sicherzustellen.
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