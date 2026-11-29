Bei einem Verkehrsunfall bei Hadersdorf am Kamp kam eine junge Autolenkerin (21) unter noch ungeklärten Umständen bei einem Zusammenstoß mit einem Alkolenker ums Leben.

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NÖ. So viel ist derzeit über den zweiten Todescrash in Folge im Kamptal bekannt: Als die Einsatzkräfte Samstagabend an der Unfallstelle auf der B34 bei Hadersdorf eintrafen, stand ein stark beschädigtes Auto quer über die winterliche Fahrbahn - das Fahrzeug war von einem 50-Jährigen gelenkt worden - und der Pkw einer 21-Jährigen, ebenfalls stark beschädigt, in einem angrenzenden Feld.

Ersthelfer hatten die junge Frau bereits aus dem Wrack geborgen und leisteten Erste Hilfe. Die 21-Jährige erlag aber noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar, zumal auch die beiden Ersthelfer erst später zur Unfallstelle gekommen seien. Der 50-Jährige - der schwer betrunken gewesen sein soll - wurde von der Rettung ins Landesklinikum Krems gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an.

Nur wenige Kilometer entfernt hatte sich bereits am Freitag in Schönberg ein tödlicher Unfall auf der B34 ereignet: Ein 62-Jähriger dürfte aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto eines 49-Jährigen gekracht - dabei kam er ums Leben.