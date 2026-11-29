Der Dezember bringt kurze Tage, lange Nächte und klirrende Kälte nach Österreich. Seit Jahrhunderten beobachten Landwirte das Wetter rund um die historischen Lostage, um verlässliche Prognosen für das kommende Frühjahr und die Ernte zu treffen.

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Wenn im Dezember der Frost Einzug hält, blicken Wetterbeobachter traditionell auf das überlieferte Wissen früherer Generationen. Die Sprüche basieren auf präzisen Erfahrungswerten von Bauern, deren Lebensgrundlage direkt von den Launen der Natur abhing. Vor allem aufgrund es überraschend frühen Wintereinbruchs im ganzen Land könnte nun ein besonders genauer Blick auf die alten Bauernregeln helfen.

Ob die alten Weisheiten auch im Zeitalter modernster Meteorologie Bestand haben, zeigt sich oft bei den großen Wetterumschwüngen zum Jahresausklang.

Generelle Bauernregeln für Dezember "Dezember lind, der Winter ein Kind."

"Im Dezember Schnee und Frost, das verheißt viel Korn und Most."

"Hat Dezember keinen Winter gebracht, wintert meist das Frühjahr nach."

"Kalter Dezember und fruchtbar Jahr sind vereinigt immerdar."

"Dezember kalt mit Schnee, gibt Korn in jeder Höh‘."

"Dezember mild mit viel Regen ist für die Saat kein Segen."

"Auf kalten Dezember mit tüchtigem Schnee folgt ein fruchtbar Jahr mit reichlich Klee."

"Weihnacht im Schnee, Ostern im Klee."

Wichtige Tage: St. Eligius bis Nikolaus

Bereits die ersten Tage des Monats gelten als richtungsweisend für den Verlauf des gesamten Winters. An St. Eligius (1. Dezember) heißt es: "Fällt auf Eligius ein starker Wintertag, die Kälte wohl vier Monate dauern mag." Nur einen Tag später folgt St. Bibiana (2. Dezember): "Gibt’s Regen am Bibianatag, es noch vierzig Tage regnen mag."

Rund um den Barbaratag (4. Dezember) spielen Knospen und Frost eine zentrale Rolle:

"Geht Barbara im Klee, kommt das Christkind im Schnee."

"Knospen an Sankt Barbara, sind zum Christfest Blüten da."

Gleich am Folgetag, dem 5. Dezember, gilt: "Nach Barbara geht’s frosten an, kommt’s früher, ist nicht wohlgetan." Der Nikolaustag (6. Dezember) entscheidet der Überlieferung nach über die Härte der Wintermonate: "Regnet’s an Sankt Nikolaus, wird der Winter streng und graus." Ist es hingegen trocken, gilt: "Trockener Nikolaus, milder Winter rund um’s Haus." Am 7. Dezember folgt St. Ambrosius: "Ist Ambrosius schön und rein, wird Sankt Florian (4. Mai) ein Wilder sein." Der 8. Dezember markiert mit Mariä Empfängnis einen weiteren traditionellen Fixpunkt im Kalender: "Zu Mariä Empfängnis Regen bringt dem Heu keinen Segen."

Der Nikolaustag sagt, wie der restliche Winter wird. © Getty Images/iStockphoto

Wintersonnenwende und die Tage vor Weihnachten

Mitte des Monats ragt St. Lucia (13. Dezember) heraus: "An Sankt Lucia ist der Abend dem morgen nah." Die geschichtliche Erklärung hierzu: Bis zur Gregorianischen Kalenderreform war der 13. Dezember der kürzeste Tag des Jahres, da damals noch der Julianische Kalender galt. Am 16. Dezember steht St. Adelheid an: "Die Adelheid liebt weiße Flocken, so bleibt die Erde selten trocken."

Gleich darauf folgt St. Lazarus (17. Dezember):

"Ist Sankt Lazar nackt und bar, gibt’s ein schönes neues Jahr."

"Sankt Lazarus nackt und bar, macht einen linden Februar."

Am 21. Dezember steht mit St. Thomas die Wintersonnenwende im Mittelpunkt: "Wenn Sankt Thomas dunkel war, gibt’s ein schönes neues Jahr." Weiters heißt es: "Sankt Thomas bringt die längste Nacht, weil er den kürzesten Tag gebracht."

Weihnachtsfeiertage und Silvester

Die Kernphase des Dezembers bilden der Heilige Abend und die Weihnachtsfeiertage. Für den 24. Dezember halten die Bauernregeln handfeste Vorhersagen bereit:

Wenn es Weihnachten flockt auf allen Wegen, das bringt den Feldern Segen.“

"Hängt zu Weihnacht Eis von den Weiden, kannst du zu Ostern Palmen schneiden."

"Ist es an Weihnachten kalt, ist kurz der Winter, das Frühjahr kommt bald."

"Wer sein Holz nach Weihnachten fällt, dessen Gebäude zehnfach hält."

Am Christtag, dem 25. Dezember, heißt es: "Viel Wind in den Weihnachtstagen, reichlich Obst die Bäume tragen." Der Stephanitag am 26. Dezember liefert geteilte Prognosen für Winzer und Bauern: "Bringt Sankt Stephan Wind, die Winzer nicht erfreut sind", während gilt: "Scheint am Stephanstag die Sonne, so gerät der Flachs zur Wonne."

Auch die Weihnachtstage haben für alte Bauernregeln eine enorm wichtige Bedeutung. © Getty Images/Westend61

Den Abschluss des Monats bilden der Tag der Unschuldigen Kinder am 28. Dezember wo besagt wird: "Schneit’s an unschuldige Kindl, fährt der Januar in die Schindel.", "Haben’s die unschuldigen Kindlein kalt, so weicht der Frost nicht so bald." und "Sitzen die unschuldigen Kindlein in der Kälte, vergeht der Frost nicht in Bälde." Zu Silvester am 31. Dezember gibt es ebenfalls mehrere Weisheiten, die das Wetter im kommenden Jahr vorhersagen:

Silvesternacht düster oder klar sagt an ein gutes Jahr.

Wenn’s Silvester stürmt und schneit, ist Neujahr nicht mehr weit.

Ist’s an Silvester hell und klar, ist am nächsten Tag Neujahr.

Silvester wenig Wind und Morgensonn’ gibt viel Hoffnung auf Wein und Korn.

Silvesterwind und warme Sonn’ verdirbt die Hoffnung auf Wein und Korn

Mit diesen detaillierten Naturbeobachtungen liefert der Dezember ein faszinierendes Zusammenspiel aus Tradition und meteorologischer Erfahrung, das auch heute noch viele Menschen zum Staunen bringt.