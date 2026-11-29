Ein Wiener Angestellter sammelte 300 Überstunden an. Nach der Kündigung verwandelte sich sein Guthaben laut Firma plötzlich in Minusstunden – doch die Arbeiterkammer griff ein.

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Viereinhalb Jahre lang war ein 44-Jähriger bei einem Betrieb in Wien-Liesing beschäftigt und leistete immer wieder Überstunden. Eine direkte finanzielle Abgeltung gab es dafür nicht, stattdessen landeten die geleisteten Mehrstunden als sogenannte "Plusstunden" auf einem Zeitkonto. Über diesen Zeitraum hinweg kamen ganze 300 unbezahlte Überstunden zusammen. Als der Mann schließlich gekündigt wurde, verlangte die Firma, dass er dieses Guthaben noch während der laufenden Kündigungsfrist aufbrauche.

Kein einseitiger Zeitausgleich möglich

Der 44-Jährige bestand jedoch auf einer Auszahlung seiner Überstunden statt Zeitausgleich. Wie AK-Juristin Erna Adzemovic erklärt, gelten hier klare Regeln: "Grundsätzlich ist es möglich, statt der Bezahlung von Überstunden Zeitausgleich zu vereinbaren. Allerdings nur dann, wenn der Arbeitnehmer einverstanden damit ist. Sonst müssen Überstunden ausbezahlt werden".

Zudem steht Beschäftigten auch beim Zeitausgleich ein Zuschlag zu. Für jede geleistete Überstunde gebühren eineinhalb Stunden Freizeit. "In den 300 ausständigen Plusstunden war dieser Zuschlag aber nicht enthalten", so Adzemovic. Ebenso wie beim Urlaub gilt beim Verbrauch von Zeitausgleich das Prinzip des gegenseitigen Einverständnisses. "Das heißt, der Arbeitgeber kann nicht einseitig anordnen, dass der Arbeitnehmer seinen Zeitausgleich nimmt, wenn es ihm gerade in den Kram passt", betont die Juristin.

Aus Plus werden Minusstunden

Da der Angestellte auf das Geld statt auf Freizeit pochte, stellte sich das Unternehmen quer. "Der Arbeitgeber weigerte sich mit der fadenscheinigen Ausrede, dass das Zeiterfassungssystem fehlerhaft sei. Plötzlich hatte der Arbeitnehmer statt 300 Plusstunden angeblich 180 Minusstunden", schildert Adzemovic den Vorfall.

Ausdruck rettet 11.000 Euro

Dass die Rechnung am Ende dennoch zugunsten des 44-Jährigen aufging, lag an seiner eigenen Vorsicht. Er besaß einen Ausdruck der Zeitaufzeichnungen aus den letzten drei Monaten, auf dem auch der gesamte Saldo der Plusstunden aus den vergangenen Jahren ersichtlich war. Adzemovic zieht Bilanz: "So konnte die Arbeiterkammer für den Arbeitnehmer die ausständigen 11.000 Euro für die 300 bislang unbezahlten Überstunden erfolgreich einfordern."

Um im Streitfall nicht mit leeren Händen dazustehen, rät die Arbeiterkammer dazu, die eigene Arbeitszeit selbstständig zu dokumentieren. Wer seine Stunden tagesaktuell und minutengenau mitschreibt, kann geleistete Mehr- und Überstunden glaubhaft belegen – notfalls auch vor Gericht.