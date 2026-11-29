In Österreich stehen beim Pickerl große Änderungen an. Neue Fristen, das Aus für die Nachfrist und eine eigene Austauschplakette sorgen schon vorab für Fragen.

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Zwar treten die neuen Regeln für die §57a-Überprüfung ("Pickerl") im Zuge eines Entbürokratisierungspakets in Kraft, aber bereits jetzt herrscht bei vielen Autobesitzern Unsicherheit über die Neuerung.

Neues Überprüfungs-Intervall

Für Pkw, Wohnmobile, Motorräder, Mopeds, Quads, Leichtfahrzeuge, Anhänger bis 3,5 Tonnen sowie landwirtschaftliche Maschinen gilt statt "3-2-1" künftig das Prüf-Intervall "4-2-2-2-1". Das bedeutet: Neufahrzeuge müssen damit erst vier Jahre nach der Erstzulassung zum ersten Mal zur Begutachtung, danach dreimal im Abstand von zwei Jahren und erst ab dem zehnten Jahr jährlich.

Ausgenommen bleiben Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Verwendung bereits jetzt jährlich geprüft werden müssen, etwa Taxis, Rettungs- und Krankentransporte, Lkw der Klasse N oder historische Kraftfahrzeuge.

Nachfrist fällt weg

Gleichzeitig fällt die bisherige viermonatige Nachfrist komplett weg – dafür lässt sich das Pickerl künftig bis zu vier Monate vor dem Fälligkeitsmonat erneuern. Laut "ÖAMTC Vorarlberg"-Clubjurist Dominik Tschol bringe diese Neuerung bei Auslandsfahrten mehr Rechtssicherheit. "Wir haben in der Rechts-Beratung immer wieder diese Probleme gehabt, dass Leute über die Grenze fuhren und das Fahrzeug-Pickerl schon überzogen war", erklärt Tschol gegenüber dem "ORF". Da ausländische Polizisten mit der österreichischen Nachfrist nicht immer vertraut waren, kam es in solchen Fällen zu Strafen.

Übrigens: Die Gesetzesänderung sieht laut "ÖAMTC" einen Übergangszeitraum bis November 2027 vor, in dieser auch noch die alten Übergangsfristen gelten.

Austauschplakette wird für viele Pflicht

Weil die längeren Intervalle rückwirkend auch für bestehende Fahrzeuge gelten, verschiebt sich der nächste Prüftermin für viele Autos um ein Jahr nach hinten. Das betrifft viele Kfz-Besitzer. Alleine in Vorarlberg seien das laut "ÖAMTC" rund 100.000 Personen.

Beispiel 1: Ein 2024 erstmals zugelassener Pkw muss somit erst 2028 statt 2027 zur Begutachtung.

Ein 2024 erstmals zugelassener Pkw muss somit erst 2028 statt 2027 zur Begutachtung. Beispiel 2: Auch bei einem 2021 erstmals zugelassenen Pkw, der 2024 und 2026 geprüft wurde, verlängert sich die Gültigkeit der 2026 ausgestellten Plakette von 2027 auf 2028 – die nächste Begutachtung steht dann erst 2028 an und gilt bis 2030.

Um den neuen Rhythmus ohne erneute technische Untersuchung nutzen zu können, benötigen betroffene Autobesitzer eine Austauschplakette. Diese ist ab dem 19. Mai 2027 bei allen Begutachtungsstellen, Zulassungsstellen sowie Landesprüfstellen erhältlich. Der Austausch ist verpflichtend – wer mit einem abgelaufenen Pickerl weiterfährt, begeht eine Verwaltungsübertretung.

Austauschplakette: Erwarteter Ansturm im Mai

Die Plakette kostet genormt 2,30 Euro, mit Bearbeitungsgebühr in Werkstätten aber bis zu zehn Euro, wobei Tschol empfiehlt, den 19. Mai wegen des erwarteten Ansturms zu meiden, die Plakette im Laufe des Mais oder Junis abzuholen und den Anspruch vorab im Online-Pickerlrechner des "ÖAMTC" zu prüfen.

Warnung an alle Vielfahrer

Begründet werden die längeren Intervalle damit, dass moderne Fahrzeuge zuverlässiger gebaut sind und Autobesitzer Zeit sowie Geld sparen sollen.

Der "ÖAMTC" begrüßt diese Entlastung grundsätzlich, warnt aber vor hohen Reparaturkosten und Sicherheitsrisiken in alpinen Regionen sowie bei starker Beanspruchung von Bremsen, Radaufhängung oder Bodengruppe.

Der "ÖAMTC" warnt: Insbesondere bei Vielfahrern sowie in alpinen Regionen werden durch die längeren Prüfintervalle stark belastete Baugruppen (insb. Bremsen, Radaufhängung und Bodengruppe) übermäßig viele Mängel aufweisen. Deshalb rät der "ÖAMTC", dass diese Vielfahrer trotzdem jährlich zu einer Überprüfung kommen. © Simon Skafar - GettyImages.com

"Es gibt viele, die fahren 50.000 Kilometer im Jahr. Die haben bei der ersten Überprüfung dann schon 200.000 Kilometer auf dem Tacho", erklärt Tschol gegenüber dem "ORF" und ergänzt: "Solchen Vielfahrern raten wir, dass sie trotzdem jährlich zu einer Überprüfung kommen."

Zudem regt der Mobilitätsclub eine Umstellung vom Klebe-Pickerl auf eine rein digitale Lösung an, was in der aktuellen Gesetzesnovelle jedoch noch nicht vorgesehen ist.