Der Energieversorger führt auch in diesem Winter keine Energie-Abschaltungen bei Zahlungsproblemen in der Bundeshauptstadt durch.

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Der Energieversorger Wien Energie hat auch heuer wieder angekündigt, säumigen Haushaltskunden über den Winter entgegenzukommen. Im Zeitraum 1. Dezember 2026 bis 15. Februar 2027 verzichtet der Versorger bei Zahlungsverzug auf Strom-, Gas- und Fernwärmeabschaltungen, teilte das Unternehmen am Sonntag in einer Aussendung mit. Darin heißt es weiter, dass Wien Energie Menschen in besonders schwierigen finanziellen Notlagen seit 2023 mit einem Energiehilfe-Paket in Höhe von insgesamt 22 Millionen Euro unterstütze.

Wien Energie verweist zudem auf ein Energie-Paket. Dabei erhalten Kundinnen und Kunden über karitative Organisationen wie Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, FSW Obdach Wien und Licht ins Dunkel Energiegutscheine. Hinzu komme aber auch eine Ombudsstelle für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Energieversorger dürfen nur abschalten, wenn es zuvor mindestens zwei Mahnungen gegeben hat, teilt die E-Control mit. Jede Mahnung müsse zudem eine Frist von zwei Wochen zur Nachzahlung vorsehen. Die letzte Mahnung muss per Einschreiben folgen. Darin muss die Abschaltung angekündigt und der Haushaltskunde über die Folgen und Kosten informiert werden. Die Abschaltung darf nicht an einem Freitag oder vor einem Feiertag erfolgen. (Red., APA)