Eine Clique jungen Männer versuchte sich am Parkplatz mit bester Aussicht am Cobenzl als Profi-Drifter - und scheiterten kläglich: Das "lustige" Übersteuern endete an einem Laternenmast - ein junger Syrer brach sich den Arm.

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Wien. Nach ersten Erhebungen durch die Polizei dürfte ein bisher unbekannter Lenker mit einem weiteren Mitfahrer und dem 18-Jährigen auf dem Parkplatz am Hausberg der Wiener im Nobelbezirk Döbling unterwegs gewesen sein. Dabei soll der Lenker des VW Passat versucht haben, mit dem Fahrzeug zu driften. Er dürfte die Lage - das heißt den winterlich vereisten Boden - völlig falsch eingeschätzt haben und fuhr in weiterer Folge geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und kollidierte ungebremst mit dem Mast.

Der VW Passat nach dem Laternen-Crash mit beschädigter Front im Sch © LPD Wien

Noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten der bisher unbekannte Fahrer sowie ein weiterer Beteiligter zu Fuß und ließen den verletzten 18-jährigen Syrer an der Unfallstelle zurück. Der junge Araber wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit dem Verdacht auf eine Armfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers sind im Gange.