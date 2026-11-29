Ein gewaltiger Super-El-Niño im Pazifik schürt derzeit die Sorge vor einem extremen Kältewinter mit Werten von bis zu minus 30 Grad in Mitteleuropa.

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Im Pazifik spielen sich derzeit extreme meteorologische Prozesse ab. Vor der Küste Perus liegt die Wassertemperatur mehr als vier Grad über dem langjährigen Durchschnitt, in tieferen Schichten werden stellenweise sogar Abweichungen von über zehn Grad gemessen. Die US-Klimabehörde NOAA meldet im zentralen Pazifik ein Temperaturplus von 2,5 Grad.

Die Wahrscheinlichkeit für das stärkste El-Niño-Ereignis seit dem Jahr 1950 beziffert die Behörde auf etwa 60 Prozent. Im Oktober lag der Wert sogar noch bei 83 Prozent. Zwar wackelt der absolute Rekord, die Kriterien für einen "Super-El-Niño" sind dennoch erfüllt. Den Höhepunkt der Entwicklung prognostizieren die Forscher rund um den Jahreswechsel.

Die Grafik zeigt eine ECMWF-Vorhersage des Polarwirbels in rund 30 km Höhe in der mittleren Stratosphäre für den 11. Dezember 2026. Die Farben stellen die Temperatur dar. © severe-weather.eu

Die Weltwetterorganisation WMO stellte bereits im September klar, dass eine Rückkehr zu normalen Bedingungen vor Februar 2027 praktisch ausgeschlossen ist.

Der Blick in die Geschichtsbücher weckt ungute Erinnerungen: Eine ähnliche Kälte-Periode gab es zuletzt in den berüchtigten Kriegswintern zwischen 1940 und 1942, in denen Mitteleuropa dreimal in Folge förmlich einfror. Im Jänner 42 erreichte das Tiefland-Mittel in Österreich schaurige -6,31 Grad. Dabei gab es teilweise Temperaturen um die -30 Grad.

© Getty Images/Cavan Images RF

Donau mit 3 Meter Eisdecke

Große Flüsse trugen dicke Eisdecken, Ortschaften waren hinter gewaltigen Schneewällen von der Außenwelt abgeschnitten, und in unzureichend geheizten Räumen froren die Fensterscheiben von innen zu. Im Februar 1942 türmte sich auf der Donau ein gewaltiger Eisstoß auf, dessen Schollen stellenweise bis zu 2,90 Meter Dicke erreichten. Erst Anfang März ging die gefährliche Eisbarriere glücklicherweise ohne größere Schäden ab.

Kältemotor bricht zusammen - dann passiert das

Eine Studie im Fachjournal Nature rund um den Schweizer Klimaforscher Stefan Brönnimann belegte 2004 den Zusammenhang mit dem damaligen El Niño. Über der Arktis lag eine ungewöhnlich warme Stratosphäre, während der Polarwirbel auffallend schwach agierte. Bricht dieser Kältemotor zusammen, erlahmt die milde Westströmung vom Atlantik. In der Folge nistet sich ein massives Hoch über Skandinavien ein, das eisige Festlandsluft aus Russland direkt nach Mitteleuropa schaufelt. Klimasimulationen über einen Zeitraum von 650 Jahren beweisen, dass solche Koppelungen bei starken El-Niño-Ereignissen wiederholt vorkommen.

Einfluss des Klimawandels

Dass ein Super-El-Niño keineswegs automatisch Eiseskälte bedeutet, zeigte die Saison 2015/16: Damals verzeichnete Mitteleuropa einen der mildesten Dezember-Monate überhaupt. Auch beim Großereignis 1997/98 blieb eine Kältewelle komplett aus.

Zudem verändert der globale Klimawandel die Ausgangslage: Das riesige Kältereservoir im Osten baut sich heute viel langsamer auf als noch vor acht Jahrzehnten.