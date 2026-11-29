Der Winter hat Österreich fest im Griff. Nach bereits eisigen Tiefstwerten am Sonntag sinken die Temperaturen zum Dezemberstart noch weiter in den Keller – bis auf minus 16 Grad.

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Die kalte Jahreszeit zeigt sich in Österreich aktuell von ihrer besonders frostigen Seite. Nachdem am Donnerstag im ganzen Land teils zentimeterdick Schnee gefallen ist, fielen die Temperaturen nun kräftig. Bereits Sonntagfrüh lagen die Tiefstwerte bei minus 15 Grad. Ein Blick auf die Prognose der "GeoSphere Austria" zeigt: Zum Start in den Dezember dürfte dieser Wert sogar noch einmal unterboten werden.

Kältepole am Sonntag

Am Sonntag sanken die Thermometer stellenweise deutlich unter minus zehn Grad. Den unangefochtenen Spitzenplatz unter den Kältepolen sicherte sich einmal mehr St. Jakob im Defereggental in Osttirol mit minus 15,7 Grad. Der Ort ist für derartige Extremwerte bekannt, der November-Rekord liegt dort sogar bei minus 27 Grad (Novemberrekord, gemessen 1975).

Dahinter folgten zwei Salzburger Gemeinden auf dem Stockerl: In St. Michael im Lungau zeigten die Messgeräte bis zu minus 13,9 Grad an, in Mittersill wurden minus 12,7 Grad registriert.

Auch im Süden und in der Obersteiermark war es spürbar kalt, wenn auch nicht ganz so extrem. In der Steiermark verfehlte Aigen mit minus 9,8 Grad die zweistellige Minusmarke nur knapp, gefolgt von Bad Mitterndorf mit minus 7,6 Grad und Irdning/Gumpenstein mit minus 6,9 Grad.

Kärntens tiefster Wert wurde in Mallnitz mit minus 8,4 Grad gemessen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Obervellach mit minus 7 Grad sowie Döllach mit minus 6,9 Grad.

So kalt wird Dezemberstart

Wer auf rasche Besserung hofft, muss sich noch gedulden. Laut Prognose der "GeoSphere Austria" bleibt der Beginn des Dezembers frostig. Am Montag ist es mit bis zu minus zwölf Grad Frühtemperaturen im Vergleich zu den Folgetagen noch am mildesten. Am Dienstag fallen die Tiefstwerte in der Früh bereits auf minus 13 Grad.

Den vorläufigen Höhepunkt erreicht die Kältewelle am Mittwoch, wenn die Frühtemperaturen laut Experten auf bis zu minus 16 Grad sinken sollen.

Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es mit Tiefstwerten von bis zu minus 15 Grad eisig.