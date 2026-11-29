Das Feuer ging von einem defekten Kühlschrank aus - ein Haus mit 30 Wohnungen ist nicht mehr bewohnbar, die geschockten überlebenden Familien stehen vor Weihnachten auf der Straße.

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OÖ. Ein Großbrand in einem Wohnhaus in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Donnerstag dürfte von einem Defekt an einem Kühlschrank ausgelöst worden sein. Das Gerät war auf einem Balkon im ersten Stock betrieben worden. Von dort breiteten sich die Flammen am 1. Adventwochenende aus und führten zu einer Brandkatastrophe.

Laut Polizei gestalteten sich die Ermittlungen wegen der massiven Zerstörungen als sehr schwierig. Schätzungen zufolge dürfte der Schaden sieben Millionen Euro übersteigen. Durch das Feuer wurden alle 30 Wohnungen im Gebäude unbewohnbar.

Großbrand in einem Wohngebäude in Taufkirchen an der Pram, Feuerwehr versucht den Brand mit Wasserstrahlen zu löschen. © Foto Kerschi

Trotz des Einsatzes von über 15 Feuerwehren und unzähligen Einsatzkräften entstand an dem mehrstöckigen Gebäudekomplex ein Totalschaden. Der Brand hatte sich durch die Holzkonstruktion der Balkone auf die benachbarten Wohnungen ausgebreitet und griff schließlich auch auf den Dachstuhl über. Mehrere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in den umliegenden Spitälern behandelt. Wie die Polizei berichtete, konnten einige Haustiere gerettet werden - andere mussten bei der Flucht aus dem Haus zurückgelassen werden und verendeten.