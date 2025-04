Barca jagt Triple – Real ohne Alaba im Clasico-Cupfinale

Barcelona will im Cupfinale gegen Real Madrid den ersten Schritt zum Triple machen. Die Madrilenen müssen ohne David Alaba antreten.

Der FC Barcelona steht vor der Chance auf ein historisches Triple. In der Liga führen die Katalanen mit vier Punkten Vorsprung, in der Champions League erreichten sie das Halbfinale, und im Copa del Rey treffen sie am Samstag (22.00 Uhr, ServusTV) im Finale auf Erzrivale Real Madrid.

Real mit Personalsorgen

Die „Königlichen“ müssen auf David Alaba verzichten. Der ÖFB-Teamkapitän zog sich im Mittwochsspiel bei Getafe eine Muskelverletzung zu. Real holte aus den letzten sieben Pflichtspielen nur drei Siege und kassierte in beiden Clásicos dieser Saison deutliche Niederlagen (4:0 im Oktober, 5:2 im Januar).

Historische Finalbilanz

Siebenmal trafen Barcelona und Real Madrid im Copa-del-Rey-Finale aufeinander: viermal siegte Real, dreimal Barca. Zuletzt gewann Real 2014 dank eines Solo-Tores von Gareth Bale. 2011 verhinderte Madrid sogar ein Barca-Triple.

Ausblick auf Liga-Duell

In zwei Wochen kommt es in der Liga zum nächsten Clásico. In der drittletzten Runde könnte sich das Meisterrennen entscheiden. Barcelona gelang das Triple bisher 2009 und 2015.