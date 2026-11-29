Quer durch Wien sind die Bezirke als Schulerhalter finanziell am Limit. Auf Dauer lässt sich so die Instandhaltung nicht bezahlen, warnt eine Bezirvorsteherin eindringlich vor den Folgen.

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Wenn das Dach einer Schule tropft oder die Heizung streikt, werden die Bezirke selbst zur Kassa gebeten. Doch genau dafür reicht das Budget laut Silvia Nossek (Grüne) nicht aus, und zwar in allen 23 Wiener Stadtteilen. Im ORF sprach die Währinger Bezirksvorsteherin jüngst von einer strukturellen Unterfinanzierung, was durch eine Studie belegt sei. Soll heißen: Die Instandhaltung der Schul- und Kindergartengebäude lasse sich so langfristig nicht mehr stemmen.

Die Grünen-Politikerin, die ihr Amt seit 2015 bekleidet, will für Währings Bildungseinrichtungen dennoch Geld locker machen: "Wir investieren in Außenjalousien, Außenbeschattung in einer Volksschule. Wir sind gerade dabei, den Heizungstausch in einer anderen Volksschule vorzubereiten. Und wir haben heuer eine Lehrküche in einer Schule eingebaut", verkündete Nossek die positive Botschaft für den 18. Bezirk.