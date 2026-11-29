Vor Parlament
Trotz Eiseskälte: 2.500 bei Demo gegen Gewalt an Frauen
Wien (APA) - Vor dem Parlament am Wiener Ring haben am Samstagnachmittag Frauen und Männer gegen die Gewalt an Frauen bei einer Kundgebung demonstriert. Der Protest war einer von mehreren in der Stadt zu den "16 Tagen gegen Gewalt an Frauen". Aufgerufen hatte die Initiative "White Ribbon", eine internationale Männerinitiative, die sich für die Beendigung der Gewalt ihrer Geschlechtsgenossen gegen Frauen einsetzt.
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Die Veranstalter sprachen von rund 2.500 Teilnehmenden trotz eisiger Temperaturen. Laut Polizei lief die Kundgebung ohne nennenswerte Vorkommnisse ab, ebenso wie zwei weitere Veranstaltungen mit ähnlichem Thema in der Bundeshauptstadt. Der Ring war für die Dauer der Kundgebung gesperrt. (APA)
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