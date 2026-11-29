Die für 2027 geplanten Kürzungen im Wiener Kulturressort stoßen weiter auf Kritik. In einem offenen Brief wandte sich das künstlerische Ensemble des Theaters in der Josefstadt an die Politik von Bund und Stadt Wien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kultur sei vor allem etwas, "das man braucht, wenn es der Gesellschaft schlecht geht", heißt es darin.

Eine Budgetkürzung um 1,5 Millionen Euro sei zukunftsgefährdend, beeinträchtige den Spielbetrieb erheblich und verursache langfristig irreparable Schäden. Das Theater sei ein Ort, "an dem gesellschaftliche Fragen und Missstände unmittelbar verhandelt werden".

Gesellschaftlicher Apell an die Stadt

Um seinem gesellschaftlichen Auftrag weiterhin mit der nötigen künstlerischen Qualität nachzukommen, appelliert das Ensemble an die Politik, die Kürzungen zu revidieren und eine vielfältige Wiener Kulturlandschaft zu gewährleisten. Zudem unterzeichneten bis Samstagmittag über 7.800 Menschen eine Onlinepetition für den Erhalt des Wiener Kultursommers, dessen Einstellung Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) angekündigt hatte. Darin wird die Stadt Wien aufgefordert, die Entscheidung "zurückzunehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen eine finanzielle Lösung für den Fortbestand des Festivals zu erarbeiten".