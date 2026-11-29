Nebel, Wind, brutale Schläge und kaum Sicht! Der Weltcup-Riesentorlauf in Killington wurde für die Ski-Damen am Samstag zur regelrechten Tortur. Statt Jubel gab es jede Menge Ärger: Mikaela Shiffrin sprach von "grenzwertigen" Bedingungen, Camille Rast ging mit der FIS hart ins Gericht. Und auch für Österreichs Julia Scheib endete das Rennen erneut in einer bitteren Enttäuschung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sportlich hatte Alice Robinson allen Grund zum Jubeln, hinter den Kulissen brodelte es allerdings gewaltig. Die Neuseeländerin gewann am Samstag den Riesentorlauf vor Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin und Paula Moltzan. Doch die schwierigen Verhältnisse auf der US-Piste waren das große Gesprächsthema. Schlechte Sicht, böiger Wind und eine extrem unruhige Schneeoberfläche machten den Athletinnen das Leben schwer. Shiffrin brachte ihre Eindrücke im Zielraum knapp auf den Punkt: "Es ist grenzwertig."

»Nicht viel mit Skifahren zu tun«

Noch deutlicher wurde Camille Rast. Die Schweizerin landete auf Rang fünf und sparte nicht mit Kritik an den Veranstaltern und dem Weltverband. "Wir konnten hier nie trainieren, die Einfahrtpiste war auch nicht parat. Und ich habe nichts gesehen", erklärte sie gegenüber dem Schweizer Sender SRF. Auch die Sicherheitsgespräche mit der FIS seien aus ihrer Sicht wenig wert, wenn die Vorbereitungsmöglichkeiten nicht stimmen. "Aber das ist kein Warm-up, wenn wir einmal vom Reservestart runter dürfen", ärgerte sie sich.

Besonders die Pistenpräparierung sorgte für Unmut. "Sie haben viel blaue Farbe auf den Schnee gesprüht. Gesehen habe ich trotzdem nicht viel, dafür aber gespürt. Die Piste ist etwas gebrochen", schilderte Rast die schwierigen Bedingungen. SRF-Experte Didier Plaschy fand ebenfalls drastische Worte: "Da kannst du einen Plan haben, doch er bringt gar nichts. Du musst irgendwie reinfahren und hoffen, dass es gut kommt. Mit Skifahren hat das nicht mehr viel zu tun, es ist eher Lottospielen." Immerhin blieb das Rennen von schweren Stürzen verschont.

Nebel, Wind und eine völlig zerfahrene Piste: Die Bedingungen in Killington sorgten bei den Ski-Stars für heftige Kritik. © IMAGO/Icon Sportswire

Scheib erlebt Horror-Tag

Während die Konkurrenz um den Sieg kämpfte, endete der zweite Saison-Riesentorlauf für Julia Scheib erneut ohne Punkte. Die Steirerin war nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier gelegen und durfte auf ein Spitzenresultat hoffen. Doch im Finale kam das nächste Missgeschick: Sie blieb an einem Tor hängen, verlor einen Stock und schied wenig später aus.

"Es hat schon oben beim ersten Tor angefangen. Gerade keine Sicherheit da, hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun", erklärte Scheib im ORF. Bereits im ersten Lauf hatte sie mit den Bedingungen gehadert und 1,19 Sekunden auf Shiffrin verloren. "Die Fahrt war nicht gut, ich habe von keinem einzigen Schwung eine Rückmeldung gekriegt", analysierte sie enttäuscht. Auch die Abwesenheit ihres Servicemanns, der sich das Kreuzband gerissen hatte, machte die Vorbereitung nicht einfacher.

Julia Scheib erlebt in Killington den nächsten Rückschlag: Nach Rang vier zur Halbzeit scheidet die ÖSV-Läuferin im Finale aus. © GEPA pictures

Für die ÖSV-Damen blieb damit wenig Grund zur Freude. Franziska Gritsch wurde als beste Österreicherin 18., Stephanie Brunner belegte Rang 24. Ricarda Haaser verpasste bei ihrem zweiten Rennen nach der langen Verletzungspause als 39. den Finaldurchgang.

ROBINSON NUTZT DAS CHAOS

Eine ließ sich von den schwierigen Verhältnissen allerdings nicht aus der Ruhe bringen: Alice Robinson. Die Neuseeländerin feierte fast genau ein Jahr nach ihrem letzten Riesentorlauf-Erfolg wieder einen Weltcupsieg. "Diese Bedingungen ähneln jenen, mit denen ich in Neuseeland aufgewachsen bin. Ich habe mich ziemlich wohl gefühlt", erklärte sie. Gleichzeitig gab auch die Siegerin zu: "Es war definitiv das härteste Rennen, das ich je gefahren bin, es war so schlagig."