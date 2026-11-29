Bittere Diagnose, nächste Horror-Nachricht für den FC Bayern! Konrad Laimer muss unters Messer. Der ÖFB-Star zog sich a Samstag beim 0:0 gegen den HSV eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk zu und fällt "bis auf Weiteres" aus. Wie lange der 29-Jährige fehlen wird, ist noch völlig offen. Für Vincent Kompany ist es der nächste personelle Super-GAU – und für Laimer ein ganz bitterer Rückschlag.

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Ausgerechnet jetzt! Konrad Laimer hat es erwischt – und die Diagnose lässt nichts Gutes erahnen. Der österreichische Nationalspieler hat sich beim torlosen Remis der Bayern in Hamburg eine Sehnenluxationsverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekannt. Die Konsequenz ist drastisch: Laimer muss operiert werden. Wie lange der ÖFB-Kicker pausieren muss, steht noch in den Sternen. Der Klub bestätigte lediglich einen Ausfall "bis auf Weiteres".

Besonders bitter: Laimer war gegen den HSV zunächst nur Zuschauer und kam erst in der 52. Minute für den angeschlagenen Lennart Karl ins Spiel. Doch sein Einsatz endete in einem Albtraum. In der 87. Minute war plötzlich Schluss, der Wiener musste verletzt vom Platz und wurde durch Nathaniel Brown ersetzt. Was zunächst nach einem unglücklichen Zwischenfall aussah, wurde nach eingehenden Untersuchungen zur nächsten Schockmeldung für die Münchner.

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Laimer fehlt an allen Ecken und Enden

Der 29-Jährige ist für Trainer Vincent Kompany weit mehr als nur ein Mann für die rechte Abwehrseite. Mit seiner unglaublichen Laufbereitschaft, seiner Zweikampfstärke und seiner Vielseitigkeit ist der Österreicher ein echter Schlüsselspieler. Ob hinten rechts oder im Mittelfeld – Laimer springt dort ein, wo er gebraucht wird. Selbst im Sturmzentrum musste er zuletzt beim Champions-League-Duell gegen Lille aushelfen, als die Personaldecke immer dünner wurde.

Und damit wird die Situation für den Bayern-Trainer immer dramatischer. Denn Laimer ist längst nicht der einzige Leistungsträger, der derzeit ausfällt. Das Münchner Lazarett ist prall gefüllt: Harry Kane und Ismael Saibari laborieren an Syndesmoserissen, Kapitän Manuel Neuer fehlt mit einer Fußverletzung. Auch Alphonso Davies, Jamal Musiala, Michael Olise und Serge Gnabry stehen nicht zur Verfügung. Als wäre das alles nicht genug, kassierte Joshua Kimmich gegen den HSV auch noch Rot und wird den Bayern ebenfalls gesperrt fehlen.

Kompany gehen langsam die Optionen aus

Zwar stehen für die rechte Abwehrseite mit Josip Stanisic und Sacha Boey noch Alternativen bereit, einen Spieler mit Laimers Flexibilität kann aber auch der Rekordmeister nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 hat der Wiener bereits 95 Bundesliga-Spiele für Bayern absolviert. Dazu kommen 38 Einsätze in der Champions League und zwölf Partien im DFB-Pokal.