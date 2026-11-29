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Raten Sie mal, wen das "LASK Minute"-Gegentor gegen Bodø/Glimt vermutlich am meisten geärgert hat: Vereinsboss Sigi Gruber und den Kassier – sie müssen nämlich die fix geglaubten 700.000 Euro, die es für eine Punkt gibt, wieder aus der Kasse rausbuchen.

Kühbauer war früher "echtes Heferl"

Erstaunlich gefasst blieb der Trainer. Didi Kühbauer analysierte sachlich-ruhig, weshalb seine taktisch hervorragende Mannschaft doch mit leeren Händen aus dem hohen Norden zurückkehren musste.

Daran sieht man, wie sehr sich nicht nur die Mannschaft sondern auch Kühbauer, bis vor kurzem ein "richtiges Heferl", weiterentwickelt hat. Mit diesem professionellen Auftreten empfiehlt sich der beste Trainer der heimischen Liga für höhere Aufgaben. Wobei er die CL-Bühne hoffentlich noch lange als LASK-Trainer bespielen wird.

Nach dem in Bodø verschenkten Punkt braucht er einen Sieg im nächsten Spiel gegen Fenerbahce UND wohl mindestens einen Punkt gegen Porto. Denn an ein Wunder am 19. Jänner im Bernabeu-Stadion im Hit gegen Real Madrid wage selbst ich nicht zu glauben.