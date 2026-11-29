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Wer beim Black-Friday-Wochenende noch ordentlich sparen möchte, sollte jetzt aufpassen: Den leistungsstarken CHEBIO Akku-Staubsauger bekommst du bei Amazon aktuell für nur 100 Euro.

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Ein guter Akku-Staubsauger muss nicht mehrere Hundert Euro kosten. Das Modell von CHEBIO bietet eine umfangreiche Ausstattung zum kleinen Preis und ist besonders interessant, wenn du deinen Haushalt unkompliziert und kabellos sauber halten möchtest.

Starke Saugleistung zum kleinen Preis

Mit einer Motorleistung von 650 Watt, einer angegebenen Saugkraft von 65 kPa und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten bringt der CHEBIO einiges mit. Ob Teppiche, Hartböden, Krümel oder Tierhaare – der kabellose Staubsauger ist vielseitig einsetzbar.

Besonders praktisch ist die Anti-Tangle-Bürste, die das Verheddern von Haaren reduzieren soll. Über das LED-Display behältst du wichtige Informationen im Blick. Außerdem kann der Staubsauger selbstständig stehen und verfügt über eine Wandladestation.

© CHEBIO

Black-Friday-Finale: Jetzt für nur 100 Euro zuschlagen

Wenn du schon länger nach einer preiswerten Alternative zu teuren Marken-Staubsaugern suchst, ist dieses Angebot besonders interessant. Für gerade einmal 100 Euro bekommst du einen kabellosen Haushaltshelfer mit einer vielversprechenden Ausstattung.

Das Black-Friday-Wochenende bietet dir noch einmal die Gelegenheit, bei praktischen Haushaltsgeräten zu sparen.

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