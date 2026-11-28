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Aufgepasst, Bücherfans! Der beliebte Amazon Kindle Paperwhite ist zum Black-Friday-Wochenende noch reduziert. Wenn du schon länger über einen E-Reader nachdenkst, ist jetzt eine gute Gelegenheit, zuzuschlagen.

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Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es kaum etwas Schöneres, als es sich mit einem guten Buch auf der Couch gemütlich zu machen. Mit dem Kindle Paperwhite hast du deine persönliche Bibliothek immer griffbereit – ganz ohne schwere Bücherstapel.

Warum sich der Kindle Paperwhite lohnt

Das Kindle Paperwhite Modell aus dem Jahr 2024 verfügt über ein blendfreies 7-Zoll-Display, 16 GB Speicherplatz und eine Akkulaufzeit von mehreren Wochen. Dank der einstellbaren Farbtemperatur kannst du auch abends angenehm lesen.

Amazon Kindle Paperwhite 16GB (2024 model) © Amazon Kindle

Besonders praktisch: Der E-Reader ist wasserfest und eignet sich damit auch für entspannte Lesestunden in der Badewanne oder am Pool. Bei diesem Angebot handelt es sich außerdem um die Variante ohne Werbung.

Was wir besonders schön finden: Anders als beim Smartphone kannst du dich beim Kindle ganz auf dein Buch konzentrieren, ohne ständig von Nachrichten oder Social Media abgelenkt zu werden.

Black-Friday-Finale: Jetzt schnell sein!

Das Black-Friday-Wochenende geht in die letzte Runde. Wenn du dir selbst eine Freude machen möchtest oder noch nach einem Weihnachtsgeschenk für eine echte Leseratte suchst, solltest du dir dieses Kindle-Angebot genauer ansehen.

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