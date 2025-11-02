2:1 – Hütteldorfer drehen Spiel gegen Meister Sturm Graz

Die Rapid-Glückssträhne geht weiter! Die Hütteldorfer setzten sich im Liga-Kracher gegen Meister Sturm Graz nach 0:1-Rückstand mit 2:1 durch. Damit feierte die Stöger-Elf den dritten Pflichtspielsieg in Serie und ist Tabellenzweiter.

Rapid Wien hat im Spitzenspiel der Bundesliga einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Meister Sturm Graz errungen. Die Hütteldorfer drehten eine 0:1-Führung der Gäste und feierten damit den dritten Pflichtspielsieg in Serie. Durch den Erfolg stiegen die Wiener auf Platz zwei auf und haben nur noch einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Salzburg.

Sturm mit früher Führung

Die Grazer gingen in der 39. Minute durch Malone in Führung. Der Ex-Austria-Spieler traf nach einem Abpraller aus halblinker Position. Mit der Führung im Rücken übernahmen die Steirer das Kommando und waren dem 2:0 nahe, doch Auer kratzte einen Schuss von Jatta in letzter Sekunde von der Linie.

Seidl bringt Rapid zurück

In der 66. Minute gelang Rapid der Ausgleich durch Marco Seidl. Der Mittelfeldspieler zimmerte einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar ins Tor. Die Grün-Weißen waren damit zurück im Spiel und nutzten die legendäre Rapid-Viertelstunde.

Eigentor entscheidet Match

In der 75. Minute kam die Wende: Cvetkovic brachte den Ball nach einem Doppelpass mit Bolla scharf zur Mitte, wo Sturm-Verteidiger Lavalee unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Rapid verteidigte den 2:1-Vorsprung erfolgreich bis zum Schluss.