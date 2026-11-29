Nach einem mutmaßlichen K.-o.-Tropfen-Vorfall bei einem RAF-Camora-Konzert in der Wiener Stadthalle drängt das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung auf rasche Gesetzesänderungen.

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Wien. Als Reaktion auf den mutmaßlichen Einsatz von K.-o.-Tropfen bei einem Konzert in Wien fordern Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nun eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild. Zwei Substanzen, die häufig mit K.-o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, sollen künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.

Holzleitner: "Alles tun, um Gewalt zu verhindern"

"Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind. Wir brauchen klare gesetzliche Konsequenzen und müssen den Zugang zu solchen Substanzen deutlich erschweren", sagt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner. Denn: "Präventiver Gewaltschutz bedeutet, nicht erst zu reagieren, wenn Gewalt passiert ist, sondern alles zu tun, um sie zu verhindern", fügt sie hinzu.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) © APA/HELMUT FOHRINGER

Königsberger-Ludwig fordert rasche Maßnahmen

Auch Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig spricht sich für rasche Maßnahmen aus: "Mit einer Verschärfung des NPSG werden wir das Problem der K.-o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können einen konkreten Schritt setzen, um den Zugang zu diesen Substanzen zu erschweren. Deutschland hat hier bereits gehandelt, und ich möchte, dass Österreich nachzieht. Jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, Frauen besser vor sexualisierter Gewalt zu schützen, ist ein Schritt in die richtige Richtung."

Gewaltschutz in allen Lebensbereichen

Gewalt gegen Frauen ist in Österreich nach wie vor weit verbreitet und macht nicht vor den eigenen vier Wänden halt, so das Frauenministerium in einer Aussendung. Laut Angaben des Ministeriums hat rund jede dritte Frau in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Auch der öffentliche Raum muss ein Ort sein, an dem Frauen sich sicher bewegen und unbeschwert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das gilt für den Alltag ebenso wie für Konzerte und Veranstaltungen.

Ermittlungen nach Konzert in Wien

Auslöser der aktuellen Debatte ist ein Vorfall während des RAF-Camora-Konzerts in der Wiener Stadthalle - oe24 berichtete. Ein Sicherheitsmitarbeiter entdeckte eine vollkommen aufgelöste und sichtlich beeinträchtigte Frau im Bereich der Sanitäranlagen und brachte sie zur Sanitätsstelle. Gegenüber den alarmierten Polizistinnen gab die Betroffene an, während des Konzerts einen Mann kennengelernt und ein Getränk von ihm angenommen zu haben – ab diesem Zeitpunkt fehlt ihr jede Erinnerung.

Vergewaltigungs-Verdacht

Da sie zudem über Schmerzen im Intimbereich klagte, wurde die Berufsrettung Wien hinzugezogen. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun und bittet unter der Telefonnummer 01-31310-25300 um Zeugenhinweise – auf Wunsch auch vertraulich.