Das neue Jahr bringt auch einige Änderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit 1. Jänner 2027 treten in Österreich zahlreiche neue gesetzliche Regelungen für Beschäftigte in Kraft. Unter anderem fällt die Homeoffice-Pauschale weg, Menschen mit niedrigen Einkommen zahlen höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge und auch beim Familienbonus Plus gelten neue Regeln. Der Österreichische Gewerkschaftsbund gab kürzlich einen Überblick:

Einkommenssteuer: Die Steuerstufen werden auch 2027 wieder angepasst. Der Faktor liegt diesmal bei 2,27 Prozent. Dadurch gibt es etwas mehr Netto vom Brutto. Dadurch steigt auch die Grenze für das steuerfreie Basiseinkommen auf 13.846 Euro.

Arbeitslosenversicherung: Künftig müssen über 63-Jährige - sofern sie mehr als geringfügig verdienen - auch weiter in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Bisher musste der Beitrag ab 63 nicht mehr bezahlt werden. Ausgenommen ist, wer bereits die Voraussetzungen für die Korridor- oder normale Alterspension erfüllt.

Arbeitslosenversicherung: Auch Geringverdiener müssen zahlen

Den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung müssen künftig auch Menschen mit niedrigem Einkommen zahlen. Bisher war der Beitrag für Geringverdienende niedriger oder fiel ganz weg. Die Vergünstigung wird nun schrittweise abgeschafft. Wer bereits jetzt in dem Arbeitsverhältnis ist, hat eine längere Übergangsfrist.

Lehrlinge erhalten weiterhin eine günstigere Regelung. Allerdings gibt es nur mehr einen reduzierten Beitragssatz von 1,15 Prozent.

Telearbeit: Die Telearbeitspauschale (Homeoffice) fällt ab 1. Jänner 2027 weg. Der bisher steuerfreie Zuschuss des Arbeitgebers von bis zu 300 Euro im Jahr wird künftig steuerpflichtig. Kosten für Schreibtisch und Bürostuhl können aber weiterhin bis zu 300 Euro pro Jahr von der Steuer abgesetzt werden.