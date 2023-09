''Das Sommerhaus der Stars'': Heißer Hosen-Rieb im Promi-Bett

Die 8. Staffel von ''Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare'' (kurz SHDS) steht vor der Tür und wir haben bereits vorab die größten Aufreger!

Das wohl polarisierendste Paar der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" sind die extrovertierte, nie um einen Spruch verlegene, 61-jährige Claudia Obert und ihr eher schüchterne Max Suhr (25). Im Reality-Universum schlagt wohl kein ein Pärchen aktuell höhere Schlagzeilen. In ihrer eher ungewöhnlichen Liebe sind die beiden auch offen für andere und neue Erfahrungen - und wie das aussieht, bewiesen sie gleich in der ersten Folge von SDHS.

Gleich zum Beginn der neuen Staffel verkündet Luxus-L*der Claudia Obert: "Max ist der Hengst im Stall und ich seine Stute." Na, das geht ja schon mal gut los. Von ihren Hormonen gesteuert fallen die beiden Turteltäubchen auch gleich übereinander her und zeigen den Zusehern erotische "Trockenübungen". Die Hose von Max reibt über das Unterhöschen von Claudia. Der heiße Hosen-Rieb zieht sich über verschiedene Positionen. Mal ist sie oben, mal er. Sie umschlingt ihren 25-jährigen Hengst mit ihren Beinen.

Die Trash-TV-Seher merken gleich zu Beginn: Max und Claudia können einfach nicht die Finger voneinander lassen!

Alles nur Show?

Aber: Ist das alles nur Show? RTL hat nachgefragt und Claudia meint: "Er passt genau zu mir. Er ist witzig, er ist redegewandt, er ist schlagfertig, er ist intelligent." Und auch Max scheint mit seiner erfahrenen "Stute" glücklich zu sein. "Sie hat das, was die anderen noch erlernen müssen über die Jahre", schwärmt der 25-Jährige von seiner heißen Dame.

Und wieso sind die beiden so glücklich? Das könnte daran liegen, dass sich die beiden gerne ihren "Freiraum" lassen. Claudia: "Ich war noch nie monogam. Bei Milliarden Männern kann man sich nicht nur auf einen fokussieren." Gleiches gilt auch für Max, immerhin ist er laut Obert in einem Alter, "wo er noch was dazu lernen sollte."

"Eine mit dicken Ti*tten - das gefällt dir doch so"

Dementsprechend zeigt sich Claudia auch offen gegenüber Erfahrungen mit anderen Promi-Pärchen in der Sendung. "Wenn ein hübsches junges Paar kommt, dann können die zu uns ins Zimmer. Eine mit dicken Ti**en - das gefällt dir doch so.", verkündet Claudia nach den "Trockenübungen".

"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" startet am 19. September auf RTL. Online können Sie die Folgen bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ sehen.