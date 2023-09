Andi Knoll ermittelt für Spar

Die Supermarktkette Spar startet die Mini-Serie "Knoll (v)ermittelt" auf YouTube und TikTok - zu Themen rund um Lebensmittel und Nachhaltigkeit. Mit Dancing-Stars- und Opernball-Moderator Andi Knoll.

TV- und Radiomaoderator Andi Knoll hat einen neuen Einsatz - als "Ermittler" für Spar. Mit 21. September startet der Supermarktriese die Mini-Serie "Knoll (v)ermittelt" auf YouTube und TikTok. Das neue Format soll zu aktuellen Fragen rund um Lebensmittel, Ernährung und Nachhaltigkeit aufklären.

Als Host der Mini-Serie fungiert Radio- und Fernsehmoderator Andi Knoll, der als Song-Contest-Moderator Kult-Status erlangte und heuer erstmals den Wiener Opernball sowie "Dancing Stars" moderierte.

In dem neuen Format der Handelskette Spar übernimmt er die Rolle des Interviewers und befragt verschiedene Expertinnen und Experten – von großen Industriebetrieben bis zu kleinen Landwirten oder auch Ärzten.

Fragen stellen

„Viele von uns wissen ja, was gesund und weniger gesund ist, was gut oder weniger gut für die Umwelt ist aber trotzdem gibt es viele Dinge, die man nicht weiß, da hilft es, hinter die Kulissen zu blicken und Fragen zu stellen“, erzählt Andi Knoll. Bei seinen Ermittlungen zu den diversen Nachhaltigkeitsthemen konnte er selbst einige Kenntnisse gewinnen: „Bestätigt hat sich für mich, dass naturbelassen besser als gespritzt ist und vor allem in verarbeiteten Produkten oftmals sehr viel versteckter Zucker enthalten ist. Das würde man so gar nicht vermuten.“

Erste Staffel mit fünf Folgen

In der ersten Staffel von "Knoll (v)ermittelt" geht es in fünf Folgen um die Themen Lebensmittelverschwendung, Mehrweg, Zuckerkonsum, Gemüse aus dem Glashaus und Lebensmittelkennzeichnung in Form von Nutri-Score. Beispiel Lebensmittelverschwendung: Jährlich werden in Österreich eine Million Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Wie stellen sich Unternehmen diesem Problem? Was wird bei Spar dagegen unternommen? Und wo sollte jeder Einzelne ansetzen, um der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen?

In einer Folge wirft Andi Knoll einen Blick hinter die Kulissen des Gemüseanbaus beim Bio-Landwirt Erich Stekovics:

"Fakten statt gefährlichem Halbwissen"

„Fakten statt Mythen – nur so können wir das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden gewinnen. Gerade bei hochemotionalen Themen, wie beispielsweise Lebensmittelverschwendung und Zuckerkonsum, sind Tatsachen statt gefährlichem Halbwissen gefragt. Mit dem neuen Wissens- bzw. Kommunikationsformat, das von zahlreichen Expert:innen begleitet wird, schärfen wir den Blick für eine faktenbasierte Sicht der Dinge“, so Spar-Vorstand Mag. Markus Kaser.

Start der Serie ist am 21. September. Die einzelnen Folgen gehen in regelmäßigen Abständen online. Zu sehen unter www.spar.at/knollvermittelt