Vignetten-Aus, neuer ÖBB-Fahrplan und Bank-Upgrade.

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Auch der Dezember 2026 bringt viele Neuerungen für die Menschen in Österreich. oe24 zeigt den Überblick.

Aus für Klebe-Vignette

Mit dem 1. Dezember 2026 endet in Österreich eine Ära auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen: Der Autobahnbetreiber ASFINAG verkauft ab diesem Tag ausnahmslos nur noch digitale Vignetten. Die klassische Klebevignette für das Jahr 2026 läuft planmäßig aus und wird nicht mehr durch ein neues Pickerl für die Windschutzscheibe ersetzt.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) arbeitet am Ausbau der ID Austria mit Branchen-Experten. © BKA

Wer sich rechtzeitig um die Jahresvignette 2027 kümmert, kann zudem bares Geld sparen:

Verkauf ab 1. Dezember 2026: Ausschließlich als digitale Vignette im Webshop der ASFINAG sowie an den offiziellen Vertriebsstellen erhältlich.

Ausschließlich als digitale Vignette im Webshop der ASFINAG sowie an den offiziellen Vertriebsstellen erhältlich. Alter Tarif bis 31. Dezember 2026: Bis zum Jahresende gilt für die digitale Jahresvignette 2027 weiterhin der bestehende Tarif von 106,80 Euro.

Bis zum Jahresende gilt für die digitale Jahresvignette 2027 weiterhin der bestehende Tarif von 106,80 Euro. Neuer Preis ab 1. Jänner 2027: Mit dem Jahreswechsel greift die gesetzliche Preisanpassung auf 108,90 Euro.

Autofahrer sind daher gut beraten, den Erwerb noch vor dem 1. Jänner abzuwickeln, um von der Ersparnis zu profitieren und einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Neuer ÖBB-Fahrplan 2027 greift ab 13. Dezember

Rund zwei Wochen nach der Vignetten-Umstellung folgt der nächste bundesweite Großtermin: Am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, erfolgt der europaweite Fahrplanwechsel bei der Bahn. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) starten an diesem Tag mit dem neuen ÖBB-Fahrplan 2027, der Anpassungen im Nah- und Fernverkehr sowie verbesserte Verbindungen für Pendler mit sich bringt.

ID Austria revolutioniert Bankgeschäfte und Behördenwege

Auch im Finanzbereich markiert der Dezember einen großen Expansionsschritt: Die staatliche ID Austria etabliert sich umfassend im Bankalltag der Österreicher. Nach Behördenwegen wie FinanzOnline oder MeineSV wird die elektronische Identität nun zum unverzichtbaren Werkzeug für Konten, Verträge und Kundenservices.

Was heute schon geht:

Konto online eröffnen. Man identifiziert sich mit der ID Austria, zum Beispiel bei der UniCredit Bank Austria oder der Oberbank.

Man identifiziert sich mit der ID Austria, zum Beispiel bei der UniCredit Bank Austria oder der Oberbank. Bankdokumente digital unterschreiben. Das geht bei mehreren Raiffeisenbanken über Mein ELBA.

Das geht bei mehreren Raiffeisenbanken über Mein ELBA. Gesperrten Bankzugang wieder freischalten oder die Mobilnummer ändern. Das geht zum Beispiel bei BAWAG und easybank.

Was das Ziel ist und im Dezember schon für das kommende Jahr vorbereitet wird:

Ausweisen in der Filiale am Schalter. Ausweisen in der Filiale am Schalter soll künftig möglich sein. Die verifizierten Daten sollen dabei möglichst automatisch übernommen werden, dadurch soll es weniger manuelle Ausweisprüfung und Datenerfassung geben. Bankvollmachten online erteilen und widerrufen. Kundendaten einfacher digital aktualisieren. Das heißt weniger Formulare.

Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. Sie soll auch im Alltag Zeit sparen – zum Beispiel bei Bankgeschäften. Wer sich online ausweist oder einen Vertrag unterschreibt, soll das einfach und sicher erledigen können. Mit dem Bankensektor haben wir ein beispielhaftes Modell geschaffen, wie eine ganze Branche eine gemeinsame staatliche Infrastruktur für unterschiedliche digitale Services nutzen kann. Das zeigt, welchen Mehrwert die ID Austria nicht nur für die Menschen, sondern auch für unsere Wirtschaft schafft“, sagt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).