Errol Musk sorgt mit Aussagen über seinen berühmten Sohn für Aufsehen. Der 80-Jährige verteidigt seine umstrittene Erziehung und glaubt, dass seine harte Art Elon Musk mit zum Erfolg verholfen hat. Doch wie eng ist der Kontakt zwischen Vater und Sohn heute wirklich?

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Elon Musk hat das Verhältnis zu seinem Vater in der Vergangenheit als schwierig beschrieben. Er verglich Errol mit "Dr. Jekyll und Mr. Hyde" und warf ihm vor, vieles getan zu haben, was man sich nur vorstellen könne. Auch sein Bruder Kimbal berichtete von psychischer Misshandlung durch den Vater.

Errol Musk sieht das offenbar ganz anders. In einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" verteidigte er seine Erziehung. Er habe stundenlang auf seine Söhne eingeredet – teilweise bis zu vier Stunden am Stück. Was Kimbal als "psychologische Folter" bezeichnet habe, sei aus seiner Sicht ein Grund für den späteren Erfolg seiner Söhne.

Kontakt beschränkt sich oft auf wenige Worte

Dass das Verhältnis tatsächlich so gut ist, wie Errol behauptet, lassen seine eigenen Aussagen zumindest fraglich erscheinen. Über die Kommunikation mit seinen Söhnen sagte er: "Bei meinen Söhnen gibt es vier Kommunikationsformen: In 50 Prozent der Fälle herrscht Schweigen. Ansonsten beschränkt es sich auf 'Ja', 'Nein' und 'Gut'."

Mit seinen Töchtern telefoniere er hingegen dreimal pro Woche. Zuletzt habe er Elon vor rund zwei Jahren bei einem Raketenstart auf dem SpaceX-Gelände Starbase in Texas getroffen.

Familienkonflikt belastet Verhältnis

Zusätzlich belastet wurde die Beziehung durch Errols Beziehung zu seiner ehemaligen Stieftochter Jana Bezuidenhout. Mit ihr bekam er Kinder. Laut der Biografie über Elon Musk führte diese Beziehung dazu, dass Elon lange Zeit keinen Kontakt zu seinem Vater wollte.

Errol zeichnet heute dennoch ein positives Bild: Er glaube, ein ideales Verhältnis zu seinen beiden Söhnen zu haben. © Anadolu via Getty Images

Errol zeichnet heute dennoch ein positives Bild: Er glaube, ein ideales Verhältnis zu seinen beiden Söhnen zu haben. Wenn er Hilfe brauche, würden sie ihm helfen. Gelegentlich gebe er ihnen auch Ratschläge.