Goldsucher stießen im russischen Ural auf winzige Metallspulen, die unter dem Mikroskop wie kleine Federn oder Schrauben wirken. Wie die mikroskopischen Teile ins Flusssediment gelangten, ist unklar.

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Wer im russischen Ural-Gebirge nach Gold sucht, rechnet mit glänzenden Nuggets – nicht aber mit mikroskopisch kleinen Mechanik-Teilen. Genau solche Objekte rückten jedoch Anfang der 1990er-Jahre in den Fokus, als Goldsucher im dortigen Flusssediment auf ungewöhnliche Metallspulen stießen. Unter dem Mikroskop zeigten diese Funde die Form winziger Federn, wobei manche Exemplare im Durchmesser nur wenige Mikrometer maßen und damit deutlich feiner ausfielen als ein menschliches Haar.

Verschiedene Metalle und Größen

Berichten zufolge unterschieden sich die mysteriösen Spiralen sowohl in ihrer Dimension als auch in ihrer Materialzusammensetzung. Während größere Stücke aus Kupfer bestanden, setzten sich die kleineren Varianten aus Wolfram oder Molybdän zusammen. Durch ihre auffallend gleichmäßige Form und ihre geringe Größe heizten die Funde schnell Spekulationen über angebliche antike Technologien an.

Unklarheit über das Alter

Diese Vermutungen bekamen vor allem deshalb Auftrieb, weil Berichte die Metallspulen mit Erdschichten in Verbindung brachten, deren Alter auf 20.000 bis 300.000 Jahre geschätzt wird. Allerdings bezieht sich diese Datierung ausschließlich auf das umliegende Flusssediment selbst. Es besteht die Möglichkeit, dass Rückstände aus der modernen Metallverarbeitung erst wesentlich später in diese geologischen Schichten eingedrungen sind. Wann genau die winzigen Spiralen tatsächlich dort landeten, lässt sich bislang nicht eindeutig klären.