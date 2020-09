Rund zwei Drittel aller Neuinfektionen alleine in Wien

Zuletzt Anstieg der entdeckten Infektionen.

Wien. In Wien sind binnen 24 Stunden insgesamt 340 neue Fälle in die Coronavirus-Statistik aufgenommen worden. Dabei handelt es sich laut Krisenstab zum Teil jedoch um ältere Testergebnisse, die nun ergänzt wurden, hieß es am Dienstag. Die durchschnittliche Zahl der entdeckten Infektionen ist in Wien zuletzt deutlich angestiegen. Mit 75 lag sie gestern, Montag, jedoch deutlich unter dem Schnitt.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 159 Personen pro Tag positiv auf SARS-CoV-2 getestet, in der Woche davor waren es laut Krisenstab noch 127 im Schnitt gewesen. Bei den Zahlen heute handelt es sich demnach unter anderem um Nachmeldungen von Laboren sowie um einen abgearbeiteten Rückstau, der sich durch die sehr hohe Nachfrage an Tests sowie der sehr hohen Zahl an ermittelten Kontaktpersonen ergeben hat.

Viele asymptomatische Fälle entdeckt

In den vergangenen 14 Tagen wurden bei 1.934 neuen positiven Befunden exakt 15.480 Kontakte der Stufe 1 und 2.580 Kontaktpersonen der Stufe 2 identifiziert. Wien testet auch diese Betroffenen systematisch - und nicht erst bei Vorliegen von Symptomen. Dadurch könnten viele asymptomatische Fälle entdeckt werden, wie erneut betont wurde. In den vergangenen 14 Tagen wurden in Wien 57.658 Tests durchgeführt.

Insgesamt sind mit Stand Dienstag in der Bundeshauptstadt 9.301 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 223, wobei ein neuer Todesfall gemeldet wurde. Es handelt sich um einen Mann im Alter von 74 Jahren mit Vorerkrankungen. 7.007 Personen sind wieder genesen.