Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um deine Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder dein Wohlbefinden. Lass dich von den Mondzyklen inspirieren und lerne, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Dein wöchentlicher Mondkalender: 30.11. - 6.12.

Montag - 30. November 2026

Mond nimmt ab

Löwe

Wenn kein Friseur offen hat, morgen ist auch noch ein guter Tag. Möglichst keine Hektik aufkommen lassen. Meditieren hilft! Homöopathiebehandlungen sind wichtig!

Dienstag - 1. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Verwöhne deine Haare mit einem guten Haaröl. An Jungfrautagen nach 18 Uhr möglichst nichts mehr essen. Gymnastik für einen flachen Bauch lohnt sich.

Mittwoch - 2. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Jungfrau

Weiß, Gelb und Grün unterstützen den heutigen Tag. Obst- und Gemüsesäfte verbessern das Blutbild. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell nachwachsen.

Donnerstag - 3. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Waage

Früher war es in vielen Regionen üblich, dass im Advent nicht getanzt werden sollte. Das hat sich heute geändert. Tanzen macht nicht nur frei, sondern auch beweglich.

Freitag - 4. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Waage

Die Hüften müssen regelmäßig in Bewegung bleiben. Möglichst keine fetten Speisen an Waagetage. Schneide (wenn möglich) heute einen Kirschzweig.

Samstag - 5. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Guter Tag, um sich um die Zimmerpflanzen zu kümmern. Heizungsluft kann ihnen zusetzen. Eine entspannende Massage wirkt jetzt besonders wohltuend.

Sonntag - 6. Dezember 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Die Wäsche wird jetzt besonders sauber. Auch ein Fastentag kann wohltuend sein und dabei helfen, den süßen Genüssen der Weihnachtszeit einen kleinen Ausgleich zu schenken.