KW 49
Das solltest du in der Woche vom 30.11. bis 6.12. laut Mondkalender tun
Dein wöchentlicher Mondkalender: 30.11. - 6.12.
Montag - 30. November 2026
- Mond nimmt ab
- Löwe
Wenn kein Friseur offen hat, morgen ist auch noch ein guter Tag. Möglichst keine Hektik aufkommen lassen. Meditieren hilft! Homöopathiebehandlungen sind wichtig!
Dienstag - 1. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Verwöhne deine Haare mit einem guten Haaröl. An Jungfrautagen nach 18 Uhr möglichst nichts mehr essen. Gymnastik für einen flachen Bauch lohnt sich.
Mittwoch - 2. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Weiß, Gelb und Grün unterstützen den heutigen Tag. Obst- und Gemüsesäfte verbessern das Blutbild. Haarspitzen schneiden, damit sie schnell nachwachsen.
Donnerstag - 3. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Früher war es in vielen Regionen üblich, dass im Advent nicht getanzt werden sollte. Das hat sich heute geändert. Tanzen macht nicht nur frei, sondern auch beweglich.
Freitag - 4. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Die Hüften müssen regelmäßig in Bewegung bleiben. Möglichst keine fetten Speisen an Waagetage. Schneide (wenn möglich) heute einen Kirschzweig.
Samstag - 5. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Guter Tag, um sich um die Zimmerpflanzen zu kümmern. Heizungsluft kann ihnen zusetzen. Eine entspannende Massage wirkt jetzt besonders wohltuend.
Sonntag - 6. Dezember 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Die Wäsche wird jetzt besonders sauber. Auch ein Fastentag kann wohltuend sein und dabei helfen, den süßen Genüssen der Weihnachtszeit einen kleinen Ausgleich zu schenken.
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