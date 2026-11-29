Hammer-Auslosung für Österreich! Das ÖTV-Team bekommt es im Davis Cup 2027 auswärts mit Serbien zu tun. Und plötzlich könnte ein ganz großer Name im Weg stehen: Novak Djokovic. Der Tennis-Superstar könnte den Serben im Februar zur Verfügung stehen. Für die Mannschaft von Jürgen Melzer wartet damit gleich zum Auftakt eine echte Bewährungsprobe.

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Die Enttäuschung nach dem bitteren 0:2 im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien sitzt noch tief, da wartet auf Österreich bereits die nächste schwierige Aufgabe! Bei der Auslosung in Bologna erwischte das ÖTV-Team für die erste Qualifikationsrunde 2027 ausgerechnet Serbien. Ein echtes Kracher-Duell – und möglicherweise mit einem ganz besonderen Gegner: Tennis-Superstar Novak Djokovic.

"Serbien ist natürlich ein schwieriges Los, vor allem mit der Möglichkeit, dass Djokovic nächstes Jahr spielt", meinte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer in einer ersten Reaktion. Eine Rückkehr des 39-jährigen Serben hält er durchaus für möglich. Schließlich stehen 2028 die Olympischen Spiele auf dem Programm. "Und da braucht er vielleicht noch einen Einsatz", erklärte Melzer. Dazu kommt ein weiterer Faktor: "Serbien auswärts ist auch von der Atmosphäre her nie leicht", weiß der ehemalige Top-Ten-Spieler.

Novak Djokovic: Ein Davis-Cup-Comeback im Februar ist offen – ausgeschlossen ist bei der Tennis-Legende aber bekanntlich nichts! © EPA

Der 39-jährige Superstar könnte zum entscheidenden Faktor werden. Allerdings gibt es ein Fragezeichen: Djokovic hat zuletzt 2024 für sein Heimatland im Davis Cup gespielt. Ob er im Februar 2027 tatsächlich wieder für Serbien aufschlägt, ist offen. Auch ohne den Rekordspieler wartet auf Österreich eine schwierige Aufgabe. Mit Miomir Kecmanovic (ATP-Rang 64) und Hamad Medjedovic stehen zwei weitere starke Spieler im serbischen Aufgebot. "Die sind definitiv gute Tennisspieler, aber es würde schon einen Riesenunterschied machen, ob Djokovic spielt oder nicht." Melzer berichtete von einer positiven Resonanz in der teaminternen WhatsApp-Gruppe.

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Ecuador oder Australien warten danach

Für Jürgen Melzer und seine Mannschaft wird es also alles andere als ein Spaziergang. Gespielt wird von 5. bis 7. Februar 2027 in Serbien. Österreich muss auswärts bestehen und sich das Ticket für die nächste Runde erkämpfen. Und danach könnte die nächste Reise warten! Sollte Österreich den Serbien-Kracher gewinnen, geht es im September auswärts gegen Ecuador oder Australien weiter.

Italien wartet bereits auf die Finalrunde

Die Qualifikation wird in zwei Runden ausgetragen. Die zweite Runde steigt von 17. bis 19. September 2027, das Finalturnier folgt Ende November erneut in Italien. Gastgeber Italien ist fix dabei, Finalist Spanien steigt erst in der zweiten Qualifikationsrunde ein.

Für Österreich heißt es jetzt aber zunächst: volle Konzentration auf Serbien. Denn sollte Djokovic tatsächlich seine Rückkehr ins Davis-Cup-Team feiern, wartet auf die ÖTV-Auswahl gleich zum Jahresauftakt ein echter Tennis-Kracher.