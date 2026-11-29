Klassische Musik: »Erlebnis Bühne: Ein Fest für Komponistinnen«
Stimmung. ORF III zeigt in einer TV-Premiere das Festkonzert "Ein Fest für Komponistinnen" aus dem Schlosstheater Schönbrunn. In dieser Zusammenarbeit präsentieren Studierende der mdw und der MUK erstmals ausschließlich Werke von Komponistinnen des 19. und 20. Jahrhunderts. Unter der musikalischen Leitung von Dirigentin Silvia Spinnato und der Moderation von Barbara Rett erklingen Stücke von Emilie Mayer, Fanny Hensel, Florence Price, Amy Beach, Lili Boulanger, Cécile Chaminade und Maria Theresia Paradis. Neben den musikalischen Darbietungen geben die Studierenden Einblicke in das Leben dieser bemerkenswerten Frauen, deren bedeutendes Schaffen viel zu lange im Schatten ihrer männlichen Kollegen stand.
20.15 UHR
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