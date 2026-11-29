Fund im Koffer
Vogelspinnen und Skorpione im Gepäck: Zoll stoppt Tierschmuggel
Die Kontrolle fand laut der peruanischen Forst- und Wildtierbehörde SERFOR am internationalen Flughafen Jorge Chávez in Lima statt, wo zwei reisende Personen mit Ziel China über Paris gestoppt wurden. Die geschützten Tiere waren in wiederverschließbare Plastiksackerl verpackt und in Plastikbehältern sortiert. Um ihr Überleben während des langen Fluges von Lima nach China zu sichern, waren die Tiere in feuchte Papiertücher gewickelt. Die junge Chinesin trug einen Plastikbehälter mit Vogelspinnen in ihrem kleinen Plüsch-Rucksack, wie die peruanischen Behörden berichten.
Auch interessant
386 Vogelspinnen, 112 Skorpione
Unter den 677 Exemplaren waren 386 Vogelspinnen verschiedener Arten – darunter auch wissenschaftlich neue Arten und die als gefährdet eingestufte Art Pamphobeteus antinous –, 166 Hundertfüßer, 112 Skorpione, sieben Eidechsen und sechs tote Ameisen.
Hintergrund und früherer Fund
Laut SERFOR-Beamtin Cora Suárez landen solche exotischen Tiere auf asiatischen und europäischen Märkten als Haustiere und werden vor den Feiertagen besonders gerne verschenkt, wobei eine Vogelspinne in Europa etwa 500 Euro bringen kann.
Weiterer Fall: Vogelspinnen in schmutzigen Socken
Der Fall folgt auf einen Fund am Flughafen Lima am 4. November, bei dem Vogelspinnen in schmutzigen Socken in Koffern entdeckt wurden – in der Quelle werden dabei teils über 3.000 Vogelspinnen mit Ziel Deutschland und teils über 10.000 Vogelspinnen in Socken genannt.
Ermittlungen und behördliche Warnung
Die beiden festgenommenen chinesischen Staatsbürger befinden sich in Polizeihaft und werden von der peruanischen Sonderstaatsanwaltschaft für Umweltangelegenheiten strafrechtlich verfolgt, da der Transport und Export von Wildtieren ohne Genehmigung eine schwere Straftat darstellt und Geldstrafen nach sich ziehen kann.
SERFOR kündigte an, die gemeinsamen Kontrollen mit Zoll, Polizei und Sonderstaatsanwaltschaft zum Schutz der Artenvielfalt und des Naturerbes fortzusetzen und warnte vor dem illegalen Wildtierhandel.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden