Nach 48 Jahren ist Schluss: Neunkirchen dreht "Essen auf Rädern" ab. Rund 80 Senioren stehen vor dem Nichts, die Opposition tobt.

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Ende Jänner ist es vorbei. Die Stadtregierung stellt das Lieferservice ein, rund 80 Neunkirchner bekommen dann kein warmes Mittagessen mehr an die Tür. Die Stadt begründet das mit "zu wenigen Freiwilligen", einem bald fälligen neuen Lieferwagen und einem Angebot, das "nicht mehr zeitgemäß" sei.

Von der genau anderen Seite aus gesehen

Freiwillige holen das Essen in der Krankenhausküche des Landesklinikums ab und bringen es zu den Menschen. "Das Schöne ist der Kontakt mit Menschen, die kaum Kontakt zur Außenwelt haben. So kann man wenigstens ein paar Worte wechseln", sagt Helferin Monika Murschenhofer.

Betroffene fühlen sich im Stich gelassen

Manfred Zechner bekommt sein Mittagessen täglich ans Fenster geliefert. "Das ist sehr schade, aber man muss es auch verstehen", sagt er und sucht schon nach einer Alternative. Franz Strebinger ist "schwerstens enttäuscht" und fordert: "Ich nehme an, dass man doch zwei Gemeindebedienstete bezahlen könnte, die sich darum kümmern, wenn es nicht genug Freiwillige gibt."

Die Stadt verweist auf Alternativen. Vizebürgermeister Günther Kautz (SPÖ) sagt, soziale Dienste liefern tiefgefrorene Menüs, auch gluten- und laktosefrei oder vegetarisch, und einzelne Wirte liefern im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Bezieher einer Mindestpension erhalten weiterhin eine Förderung. Christine Seiser überzeugt das nicht: "Das ist dann tiefgefroren, da braucht man einen Tiefkühlschrank und eine Mikrowelle. Es gibt viele Menschen, die das nicht können."

Opposition schäumt vor Wut

Der Zorn der Opposition ist gewaltig. FPÖ, Liste Wir für Neunkirchen und Grüne bringen am Montag einen Antrag gegen das Aus im Gemeinderat ein. Für sie ist die Abschaffung ein Skandal auf dem Rücken der Schwächsten.

FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler mit Freiwilligen-Team. © FPÖ Neunkirchen

FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler spricht von einer "Richtungsentscheidung": "Das ist oft das einzige Mal am Tag, dass diese Menschen Kontakt zu jemandem haben. Entweder wir zaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht, bringen ihnen eine warme Mahlzeit und sprechen kurz mit ihnen – oder man schafft das einfach ab." Fiedler wäre grundsätzlich dazu bereit, eine größere Zahl an Freiwilligen aufzustellen: "Essen auf Rädern" muss in Neunkirchen bleiben, so seine Forderung.