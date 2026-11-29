Bitte um Verzeihung
Über diesen Christbaum lacht das Land NICHT MEHR
Ich lag falsch. Liebe Korneuburger, es tut mir leid.
Vor einer Woche habe ich über das Bäumchen am Hauptplatz gespottet. Das Echo war gewaltig: 500 Kommentare auf oe24-Facebook, 100 auf der Facebook-Seite "Korneuburg, die Stadt, die wir lieben". Und es wurden und werden immer mehr. Viele waren enttäuscht und gekränkt, und ich muss zugeben: Nicht wenige haben recht.
Ein eingeknickter Autor
Jetzt, wo der Baum geschmückt ist und winterlich angezuckert ist, ist er gar nicht so hässlich. Im Gegenteil: er hat Charme! Dass ein Baum nicht riesig sein muss, um Freude zu machen, sagen auch viele Leser. Manche meinen, kleiner und fein sei besser als groß und teuer. Andere erinnern daran, dass gerade den Kindern die Größe herzlich egal ist. Und ja: Man kann es auch übertreiben.
Man muss auch die Größe haben, sich zu entschuldigen. Gerade im Boulevard muss das möglich sein. Also: Ich bin zerknirscht, wundere mich über meinen Rundumschlag - und ich stehe dazu. Liebe Korneuburgerinnen und Korneuburger, ich bitte um Verzeihung.
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"Schön oder schirch? – unser Christbaum"
Eines haben die Korneuburger ganz gewiss bewiesen. Unter dem Motto "Schön oder schirch? – unser Christbaum" gilt: Wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen. Die Korneuburger. Wright or Wrong? - our City! Das spricht für die Stadt, und es spricht für die Menschen, die hier leben.
Friede auf Erden
Im Übrigen wünschen wir auf diesem Wege den Korneuburgern und auch uns allen einen umfassenden Weihnachtsfrieden. Der Baum steht, die Lichter leuchten, der Punsch duftet, die Wichtel basteln - und die Herzen werden weit.
Und bald schon feiern wir Weihnachten, die Geburt Jesu Christi, unseres Erlösers. Mehr braucht es nicht. Nur den guten Willen der Menschen, die reinen Herzens sind.
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