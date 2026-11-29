Bei der Energy Fitness Wrestling Show in der Westside City Amstetten flogen am 28. November die Fetzen – im Ring und auf der Leinwand.

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Amstetten. Während sich die Catcher einander nichts schenkten, feierten Fans und Athleten bei der After-Show-Party die umjubelte Videopremiere der neuen Szene-Hymne.

Der Reihe nach

Bist du deppert? In Amstetten gab es am Samstagabend ordentlich in die Goschn! Zum einen natürlich im Ringgeviert, wo sich die Athleten vor begeistertem Publikum im Energy Fitness Studio in der Westside City einander nichts schenkten. Zum anderen aber natürlich auch musikalisch, als nach den Kämpfen die lang ersehnte Premiere des "In de Goschn"-Musikvideos über die Bühne ging.

Hochspannung im Seilgeviert

Lokalmatador Chris Colen wird von den Fans bejubelt. © InDeGoschn

Bereits ab 19.00 Uhr lieferten die Stars der heimischen und internationalen Szene ein wahres Action-Feuerwerk ab, wobei es kurzfristig noch zu spannenden Änderungen auf der Match-Card kam:

Main Event – Triple Threat

In einer kurzfristig geänderten Besetzung trafen Darius, der staatenlose Sultanov und Lokalmatador Chris Colen aufeinander. In einem packenden Schlagabtausch behielt am Ende Publikumsliebling Chris Colen die Oberhand und fuhr den umjubelten Sieg ein.

Alex Berkner verteidigt den Austrian National Title © InDeGoschn

Austrian National Title

Champion Alex Berkner bekam es mit dem bayrischen Großmaul John Drake zu tun. Berkner ließ sich von den Sprüchen des Herausforderers nicht beeindrucken, setzte sich souverän durch und behielt seinen prestigeträchtigen Titel.

Ladies-Match

Auch bei den Damen gab es eine Änderung im Line-up: Statt Moxie stieg die Besserwisserin Dr. Diotima in den Ring und entschied das Duell gegen Cece Catch für sich.

Voller Erfolg für Hinterleitner, Froas und Raab-Bauki

Doch der Abend war nach dem letzten Gong noch lange nicht vorbei. Bei der anschließenden After-Show-Party folgte der nächste Volltreffer.

Und dann die musikalische Weltpremiere

Die Präsentation und Weltpremiere des Musikvideos zum Song "In de Goschn" erwies sich als voller Erfolg. Das Video ist augf YouTube unter diesem Link verfügbar:

https://www.youtube.com/watch?v=HwjgILM51LA&lc=UgyDhRSfToRvmrEuDRB4AaABAg

Die Fans und die Wrestler feierten das Machwerk des Linzer Filmemachers Robert Hinterleitner ausgelassen. Damit fand eine dreijährige Entstehungsgeschichte ihren krönenden Abschluss – von der ursprünglichen Idee und den Zeilen aus der Feder des saukritischen Wrestling-Journalisten Ronny Raab-Bauki über die knallharten Metal-Riffs des steirischen Komponisten Froas (Hannes Trummer) bis hin zu den schweißtreibenden Videoaufnahmen mit der Catch-Elite.

Das Urteil des Publikums fiel eindeutig aus

Die neue Hymne des österreichischen Wrestlings sitzt wie ein sauberer Treffer mitten ins Ziel, also wie ein punktgenauer Schlag in de Goschn.